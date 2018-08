¿Es tarde para blindar elecciones de EE. UU. contra la desinformación?

"Es demasiado tarde para proteger las elecciones legislativas de Estados Unidos de la desinformación". La frase es del exjefe de seguridad de Facebook Alex Stamos, quien señaló que la inacción del gobierno de ese país ha llevado a que las próximas elecciones sean vulnerables a las campañas de piratería y manipulación en línea.

Stamos, quien dejó su cargo a principios de agosto, instó a las autoridades a crear una agencia de seguridad cibernética federal dedicada a prevenir ciberataques directos durante época de elecciones que permitan encontrar y solucionar posibles vulnerabilidades.

Su posición responde además a las medidas tomadas por Microsoft, que recientemente anunció el bloqueo de seis dominios web que estaban siendo utilizados por piratas informáticos vinculados al ejército ruso para enviar correos de phishing.



El gigante tecnológico dijo que cibercriminales intentaron lanzar ataques cibernéticos en contra del Senado y de centros de estudios conservadores y que frustró los intentos al tomar el control de los sitios web que se habían diseñado para replicar las páginas del International Republican Institute y del Hudson Institute.



Los usuarios fueron redirigidos a direcciones falsas donde se les pedía que ingresaran nombres de usuario y contraseñas. La compañía dijo que ha cerrado 84 sitios web falsos en 12 acciones aprobadas judicialmente en los últimos dos años.



"Nos preocupa que estos y otros intentos presenten amenazas a la seguridad de una gama cada vez mayor de grupos conectados con ambos partidos políticos estadounidenses en el periodo previo a las elecciones de 2018", dijo Microsoft en una publicación en un blog durante la madrugada.



Sin embargo, Rusia rechazó las acusaciones de Microsoft y sostuvo que no hay evidencia que las respalde. "No sabemos de qué piratas informáticos están hablando", dijo a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en una conferencia telefónica cuando se le preguntó sobre las acusaciones de Microsoft. "No entendemos cuál es la prueba y la base para que saquen este tipo de conclusiones", agregó.



Moscú ha rechazado repetidamente las denuncias que apuntan a que ha usado piratas informáticos para influir en elecciones y en la opinión política en Estados Unidos.



Según Microsoft, los objetivos rusos incluyeron el Internacional Republican Institute, un centro de estudios que tiene miembros de alto perfil del partido gobernante de Estados Unidos, y el Hudson Institute, que ha organizado debates sobre temas que incluyen la seguridad cibernética.



El informe de Microsoft se conoce en medio de crecientes tensiones cibernéticas entre Moscú y Washington antes de los comicios legislativos de noviembre en Estados Unidos. En julio, un gran jurado federal acusó formalmente a 12 funcionarios de inteligencia rusos de atacar las redes informáticas de Hillary Clinton, la candidata demócrata a las elecciones presidenciales de 2016, y al Partido Demócrata.



Facebook, por su parte, informó que ha desactivado 652 páginas y cuentas falsas, originadas en Irán, que se dirigieron a personas a través de múltiples servicios de Internet en Medio Oriente, América Latina, el Reino Unido y los EE. UU.



TECNÓSFERA CON AGENCIAS