Desarrolladores: el veto de EE. UU. va más allá de Huawei

Las tensiones entre EE. UU. y China afectan a una gran variedad de sectores económicos y el de la tecnología no es ajeno a ello.



Un efecto cascada impactó a las firmas de tecnología que aún siendo de EE. UU. ensamblan sus productos china, contratan obra de mano de ese país para escalar masivamente sistemas y o que de alguna forma han visto en China un aliado ideal para externalizar y reducir costos.

Después de una orden ejecutiva de Trump, que pide no colaborar con empresas que amenacen la seguridad nacional, firmas como Google empezaron a analizar su panorama de negocios. El lunes, se filtró información de fuentes que indicaban que el gigante de las búsquedas que cortaba relaciones con Huawei y que por ello los teléfonos nuevos del fabricante no recibirían actualizaciones futuras del sistema operativo Android.



Tras la filtración, que pareció confirmarse con una serie de comunicaciones oficiales por parte de ambas compañías, y motivada por la decisión de la Dirección de Comercio de EE. UU. de incluir a Huawei y 70 filiales dentro de una lista negra para adquirir software o hardware, la mayoría de las principales empresas tecnológicas en bolsa vieron una caída en sus acciones.

Fabricantes de chips como Broadcomm, Intel y Qualcomm, vieron pérdidas de 3 a 5 puntos porcentuales. Wall Street cerró en rojo el lunes, el Dow Jones perdió 0,33 por ciento y la Bolsa de Nasdaq, en la que cotizan empresas como Google, Lyft, ARM Holdings, Amazon, Netflix, Activision, Microsoft y Nvidia, tuvo bajas de 1,46 por ciento.



Al final de la tarde, la Dirección de Comercio de EE. UU. concedió una licencia de tres meses de operación para Huawei, que le permite operar las redes existentes y recibir actualizaciones de software en sus teléfonos. Según un comunicado, la medida busca "ayudar a actuales clientes".



Tras esa decisión, la bolsa de Nueva York abrió al alza este martes. Luego de que el gobierno de Estados Unidos diera un respiro al gigante chino de las telecomunicaciones, el Dow Jones ganaba 0,48 por ciento y el Nasdaq 0,82 por ciento.

Impactos hasta para quienes crean aplicaciones

Para Carlos Ronderos, director de la Cámara de Comercio e Inversión Colombo Chino y ex ministro colombiano de Comercio Exterior, la situación comercial es grave y afecta a ambos países. Además de impactar a Huawei y a los usuarios de sus teléfonos, el consultor asegura que la posibilidad de que los teléfonos chinos ya no puedan acceder (después del plazo de tres meses) a la tienda de aplicaciones de Google representa pérdidas para "todos los fabricantes de videojuegos y software que ofrecían sus desarrollos en la tienda de Google, pero llegaban a mercados como China gracias a Huawei".



Sengún Ronderos, las presiones gubernamentales de parte y parte ponen a las empresas en una situación complicada. "La guerra esta escalando de una forma inconveniente. Es una guerra que no le conviene a ninguno de los dos".



Según el exministro colombiano, el gobierno de EE.UU. aún no da razones de fondo frente a los asuntos seguridad nacional que le hacen dudar de Huawei. "Frente a la argumentación de espionaje, en caso de que resulte cierta, Estados Unidos estaría en todo su derecho a tomar medidas, pero no se han dado a conocer ningún tipo de resultados de las investigaciones", explica.



¿Quiénes más pierden con la tensión y con la sombra de que Android ya no esté disponible para futuros teléfonos Huawei, que es el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo?



Para Ronderos, pierden los usuarios de los teléfonos, pero también los proveedores de servicios de software. "Si quedan esos dispositivos fuera de la Google Store, también se quedan todos los fabricantes de juegos y software que usan la plataforma de Google, pero no llegarían a Huawei. Significa que pierden un mercado de 1.400 millones de habitantes, de la noche a la mañana", expresa.



La batalla arancelaria tiene más de 300 días. Las partes han conversado en 10 rondas de negociación, pero se espera que la tensión llegue a otro escenario en una próxima reunión del secretario del tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin, y China, que fue anunciada la semana pasada. Del resultado de las conversaciones se sabrá qué opciones tiene Huawei de continuar en EE. UU. y qué medidas puede tomar China en retaliación, por ejemplo contra un fabricante como Apple.





