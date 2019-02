Comisionada antimonopolio de Europa no descarta investigar a Facebook

Aunque actualmente Facebook no se encuentra bajo investigación de los reguladores antimonopolio de la unión europea, podría estarlo en el futuro, así lo comentó la comisionada europea antimonopolio, quien considera que el papel de la red social en el mercado de los datos es crucial.

.Los comentarios de la comisaria europea Margrethe Vestager llegan dos semanas después de que la oficina del cártel alemán dictaminara que la red social más grande del mundo abusó de su posición dominante en el mercado para recopilar información sobre los usuarios sin su consentimiento expreso.

Vestager aseguró que no tiene ningún caso en contra de Facebook frente a las competencias de antimonopolio, pero aseguró que está monitoreando.



"Tenemos algunas preocupaciones. Una cosa es que no tengamos un caso abierto ahora, eso no excluye que no tengamos un caso en el futuro. Estamos observando el mercado muy de cerca", dijo la comisaria en una audiencia del Parlamento Europeo.

La Comisión Europea ha indicado previamente que los problemas de Facebook podrían ser mejor manejados por los encargados de hacer cumplir la privacidad que por los reguladores de la competencia.



Vestager se ha enfrentado a gigantes tecnológicos como Google y Qualcomm en los últimos años y ha dictado multas de millones de euros por abusar de su poder de mercado.



REUTERS