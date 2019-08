Colombiana ganó un concurso de Google con su diseño de un Doodle

Arantza Peña Popo es una estudiante de origen colombiano, que actualmente residente en Georgia (EE. UU.), y que se convirtió en la ganadora del concurso “Doodle for Google” este año, en Estados Unidos.



La competencia premia la creatividad en el diseño y creación de un Doodle, la imagen que aparece en ocasiones especiales en la página de Google, de acuerdo con la temática que se establezca. El concurso lleva realizándose once ediciones y en este año sus organizadores retaron a estudiantes de todo el país norteamericano a hacer una pieza gráfica que respondiera a: "Cuando sea grande, espero…".

En el programa The Tonight Show con Jimmy Fallon! se anunció que Arantza Peña Popo era la ganadora. Ella, que comenzó a dibujar cuando tenía tres años, afirmó durante su entrevista que su madre y sus sacrificios fueron su principal inspiración.



La obra titulada "Once you get it, give it back", que traduce una vez que lo obtengas, devuélvelo, y que participó junto a cerca de 200.000 dibujos más, le dio a Arantza el primer lugar.



La imagen presenta a Arantza y su madre juntas debajo de un retrato enmarcado cuando ella era una bebé y su madre la cuidaba.

"Cuando sea grande, espero cuidar de mi madre tanto como ella me cuidó toda mi vida", escribió Arantza.



Durante todo el martes 13 de agosto en la pagina de Google en Estados Unidos estará la ilustración de la joven colombiana. Así mismo, como parte del premio Arantza recibirá una beca universitaria de 30.000 dólares. Además, su escuela recibirá 50.000 dólares como incentivo.



Arantza, quien se graduó de Arabia Mountain High School y asistirá a la Universidad del Sur de California en el otoño, indicó que espera publicar novelas gráficas alternativas y cómics en el futuro.



