Colombiana es codirectora de la junta que supervisará a Facebook

La institución que se encargará de ponerle riendas al gigante de las redes sociales Facebook y que discutirá y decidirá en los debates más delicados de contenido, derechos humanos, libertad de expresión y seguridad presentó a sus primeros 20 miembros este miércoles.



En el grupo de expertos, entre una ganadora del Nobel de Paz, diferentes académicos de renombre, ex editores de reconocidos periódicos y hasta exprimeros ministros, una académica colombiana, Catalina Botero Marino, será codirectora del organismo independiente.

La Junta de Supervisión, que se ha construido a lo largo de los últimos 18 meses, surge después de presiones internacionales que pedían mayores responsabilidades a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, frente al impacto que genera un canal de comunicación utilizado por más de 2.500 millones de usuarios mensuales.



Polémicas como el discurso de odio en Myanmar o tragedias como las transmisiones en vivo de tiroteos han ocurrido en los últimos años.



Con el compromiso de apoyar y de acatar las recomendaciones de un organismo imparcial, independiente y autónomo, en diciembre de 2019, Facebook entregó 130 millones de dólares, irrevocables, para garantizar 6 años de operación. En ese sentido, nadie en la junta es contratado por la red social sino directamente por la Junta de Supervisión.

La Junta de Supervisión (Oversight Board en inglés) tendrá el poder de cambiar las políticas y revisar de fondo las decisiones sobre de contenido de la red social, incluyendo Facebook, Instagram, grupos, perfiles e incluso políticas de anuncios.



El organismo funcionará de manera similar a lo que sería una corte constitucional para analizar casos en los que una publicación, un perfil, una página o alguna funcionalidad pueda estar afectando los derechos de las personas.



Sin embargo, como lo explicó en una conferencia de prensa internacional uno de los codirectores de la Junta, Michael McConnel, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Standford, ex juez y ex asesor de la Corte Suprema de EE. UU, "no somos la policía de internet".



"Somos un grupo calificado y diverso que no actuará en cada uno de miles de millones de casos reportados. Nuestro trabajo será considerar desafíos y deliberar una segunda mirada sobre casos icónicos que necesiten una decisión neutral", puntualizó.

El enfoque estará centrado en casos que puedan afectar a un gran número de usuarios, controversias en las que se traten derechos fundamentales y asuntos delicados sobre ddhh y libertad de expresión. Aunque no esta claro el mecanismo con el que se escogerán los casos para analizar, la Junta explicó que tanto polémicas que eleve Facebook como los desafíos que planteen los usuarios a decisiones que la red social tome de contenidos que directamente les afecten estarán en la lista.



Como lo expresó Jamal Greene, profesor, abogado e investigador de la Universidad de Columbia, las decisiones en la materia tienen un importante impacto en el ecosistema de internet más allá de Facebook o de Instagram.



"Yo no soy usuario ni de Facebook ni de Instagram. Pero los problemas del contenido han estado con nosotros desde el nacimiento de las redes sociales y el objetivo de esta institución es ambicioso, pero tiene la nobleza de ser diverso y buscar mantener la independencia. Nosotros no somos contratados por Facebook ni tampoco podemos ser removidos del cargo por él", señaló.



En febrero, Facebook publicó un documento con las bases de la estructura y un reglamento general, además de su compromiso en el cumplimiento de las recomendaciones. Sin embargo, después de este anuncio, en los próximos meses, esos primeros 20 miembros serán quienes construyan sus mecanismos de toma de decisiones y procesos más específicos.



En cuanto a cómo se garantiza que Facebook acate las decisiones, los cuatro codirectores de la Junta expresaron a la prensa su confianza en el compromiso público de la red social.



En primer lugar, además de que las reglas hablan de la voluntad y el compromiso de implementación, las decisiones y respuestas entre ambas instituciones serán de carácter público con lo que el "costo reputacional" de no cumplir con el objetivo de estos asesores sería muy alto.

¿Quiénes componen la junta?

Precisamente dado que sus decisiones impactan cómo los usuarios experimentarán sus derechos virtuales, inicialmente solo en Facebook e Instagram, el principal reto fue lograr una composición diversa, tanto en género y conocimiento como en ubicación geográfica y contexto cultural.



Entre la evaluación de los perfiles, en la que los cuatro co-directores participaron activamente, se tuvo en cuenta la experiencia significativa en derechos digitales, libertad religiosa, conocimiento en moderación de contenido, derechos de autor, transparencia y lucha contra censura de internet, entre otros.



Los perfiles elegidos incluyen defensores de derechos civiles y justicia social, académicos del derecho internacional y periodistas. Los miembros de la Junta de Supervisión han vivido en más de 27 países y hablan al menos 29 idiomas. Son personas de Asia Pacífico y Oceanía, Asia Central y del Sur, Europa, América Latina y el Caribe, Medio África oriental y septentrional, África subsahariana y Estados Unidos y Canadá.

La representación colombiana estará en manos de la reconocida abogada Catalina Botero Marino, actual decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.



Entre otros cargos destacados, Botero ha sido socia fundadora del Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (DeJusticia), miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericada de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) entre el 2008 y el 2014.



Según dijo Botero, quien también será codirectora de la junta y es la única latinoamericana en ese grupo directivo, esta iniciativa es un gran paso a nivel global como ejemplo de autoregulación en internet.



"Estamos aquí para servir a una comunidad global y no ser una cámara de eco sino para incluir perspectivas que mejoren toma de decisiones. Todos los miembros compartimos un compromiso con libertad de expresión para afrontar este impresionante reto de analizar el contenido", dijo en la conferencia de prensa.



Se espera que con el paso del tiempo, el organismo llegue a tener hasta 40 miembros. Cada miembro tiene un periodo de servicio en medio tiempo de 3 años, renovable hasta 2 veces ese mismo periodo. A continuación, este es el listado de los primeros 20 miembros del comité:

- Afia Asantewaa Asare-Kyei: defensora de los derechos humanos que trabaja por los derechos de las mujeres, la libertad de los medios, y temas de acceso a la información en África en la Open Society Initiative para África Occidental.



- Evelyn Aswad: profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma que anteriormente se desempeñó como estudiante senior de EE. UU.

Abogado del Departamento de Estado y se especializa en la aplicación de normas internacionales de derechos humanos para problemas de moderación de contenido.



- Endy Bayuni: periodista que trabajó dos veces como editor en jefe del Jakarta Post y que ayuda a dirigir un Asociación de periodistas que promueve la excelencia en la cobertura de la religión y la espiritualidad.



- Catalina Botero-Marino, Copresidenta - Ex Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, que ahora es Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.



- Katherine Chen - Una académica de comunicaciones en la Universidad Nacional de Chengchi que estudia social medios de comunicación, noticias móviles y privacidad, y fue un ex reguladora nacional de comunicaciones en Taiwán.



- Nighat Dad: una defensora de los derechos digitales que ofrece capacitación en seguridad digital a mujeres en Pakistán y en todo el sur de Asia para ayudarlos a protegerse contra el acoso en línea, las campañas contra restricciones gubernamentales sobre la disidencia, y recibió el Premio Tulipán de Derechos Humanos.



-Jamal Greene, Copresidente- Profesor de derecho de Columbia cuya beca se centra en los derechos constitucionales adjudicación y la estructura del argumento legal y constitucional.



- Pamela Karlan - Profesora de derecho de Stanford y defensora de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tiene representó a clientes en derechos de voto, derechos LGBTQ + y casos de Primera Enmienda, y sirve como miembro

de la Junta de la American Constitution Society.



- Tawakkul Karman: premio Nobel de la Paz que utilizó su voz para promover un cambio no violento en Yemen durante la Primavera Árabe, y fue nombrada como una de las "Mujeres más rebeldes de la historia" por la revista Time.



-Maina Kiai - Director del Programa de Alianzas y Alianzas Globales de Human Rights Watch y ex Relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación que tiene décadas de experiencia abogando por los derechos humanos en Kenia.



- Sudhir Krishnaswamy - Vicecanciller de la Facultad de Derecho Nacional de la Universidad de India que cofundó una organización de defensa que trabaja para promover los valores constitucionales para todos, incluyendo LGBTQ +

y personas transgénero en India.



- Ronaldo Lemos: abogado de tecnología, propiedad intelectual y medios de comunicación que cocreó un La ley de derechos de Internet en Brasil, cofundó una organización sin fines de lucro centrada en cuestiones de tecnología y políticas, y

enseña derecho en la Universidade do Estado do Rio de Janeiro.



- Michael McConnell, Copresidente - Ex juez federal de circuito de los Estados Unidos que ahora es una ley constitucional profesor de derecho de Stanford, experto preeminente en libertad religiosa y tribunal supremo de EE. UU.

abogar por quién ha representado a clientes en una amplia gama de casos de la Primera Enmienda que involucran la libertad de discurso, religión y asociación.



- Julie Owono: defensora de los derechos digitales y la lucha contra la censura que dirige Internet Sans Frontières y campañas contra la censura de Internet en África y en todo el mundo.



- Emi Palmor: Ex directora general del Ministerio de Justicia de Israel que dirigió iniciativas para abordar discriminación racial, acceso avanzado a la justicia a través de plataformas y servicios digitales y promoción de la diversidad en el sector público.



- Alan Rusbridger: Ex editor en jefe de The Guardian que transformó el periódico en una institución global supervisó su cobertura ganadora del Premio Pulitzer de las divulgaciones de Edward Snowden.



- András Sajó: Ex juez y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que es un experto en libertad de expresión y constitucionalismo comparativo.



- John Samples: un intelectual que escribe extensamente en las redes sociales y la regulación del habla, aboga contra las restricciones a la expresión en línea y ayuda a dirigir un grupo de expertos libertarios.



- Nicolas Suzor: Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Queensland que se enfoca en gobernanza de redes sociales y la regulación de sistemas automatizados, y ha publicado un libro sobre gobernanza de internet.



- Helle Thorning-Schmidt, Copresidenta: Ex primera ministro de Dinamarca que repetidamente se posicionó para defender libre expresión mientras estaba en el cargo y luego se desempeñó como CEO de Save the Children.





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@Lindapatcar