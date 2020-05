El nuevo operador lanzaría su plan comercial en 2021

Con planes estructurados para lograr la cobertura de 674 localidades rurales en el país, el grupo Partners, dueño del operador chileno Wom, mantiene la meta de lograr desplegar su infraestructura en este año. El británico Chris Bannister, director de Partners en Colombia, quien ha vivido la cuarentena en Bogotá, no descarta obstáculos, pero se mantiene optimista.



Los planes iniciales, que no contaban con la coyuntura de la Covid-19, ya eran ambiciosos pues, bajo los términos de la subasta, los operadores beneficiados con espectro en la banda de los 700MHz tienen 5 años para cumplir con los compromisos de inversión para llegar al total de 3.658 localidades.

En entrevista con EL TIEMPO, Bannister dio sus expectativas frente a la nueva administración que llegó Ministerio TIC y contó cómo van los planes para la llegada del nuevo operador.

Crhis Bannister también fue CEO del operador de telecomunicaciones Wom en Chile Foto: Milton Díaz - CEET

¿Qué ha cambiado desde que se realizó la subasta?

En los últimos meses hemos trabajado por construir una gran compañía y hemos estado en proceso de reclutamiento. En este momento tenemos todo el equipo de gerentes y debo decir que Colombia tiene unas mujeres realmente talentosas.



Del equipo, tendremos dos hombres y cinco mujeres. Si veo a las 11 compañías que he liderado antes, nunca tuve este balance de género. En eso creo que es una gran victoria. Estoy ansioso por saber cómo se va a desarrollar una cultura en la compañía con esta composición de género.

¿Cómo ha reclutado en medio de la Covid-19?

Creo que la necesidad de tomar decisiones bajo estas condiciones ha hecho que los procesos sean más directos y racionales. Hasta ahora el 50 por ciento de mis empleados solo los he conocido por videollamada. Eso es algo que ninguna empresa de telecomunicaciones tradicional habría hecho.

¿Cómo construirá una cultura organizacional sin conocerse directamente?

Conocí Zoom hace unas 7 semanas. Estamos agendando reuniones frecuentes para pensar en los valores que quieren vivir. El equipo tiene experiencias previas en compañías del sector y se fueron de allí precisamente porque no creían o no compartían los valores de esas empresas.



Las personas quieren trabajar en compañías que tengan una visión como la suya. En el proceso hemos definido principios que van más allá de una misión o visión tradicional. Queremos ser valientes, innovadores, honestos y apasionados.

¿Qué desafíos ha traído el coronavirus?

Lo primero es esta construcción remota de cultura. Es algo que nunca hice antes, pero que me tiene muy emocionado e intrigado. Confío en que funcionará. El promedio de edad de los empleados es de menos de 32 años. Estoy tratando con sabios de las redes sociales, gente que entiende de chats y de video por naturaleza.



El coronavirus llegó a cambiar muchas cosas. Este año se canceló una cita muy importante en Barcelona como el Mobile World Congress y también he tenido que tomar decisiones que antes habrían requerido de 15 personas en un avión cruzando el atlántico para una reunión de negocios. Cuando los compañías del mundo vuelvan a poder entrar en contacto presencial verán que para algunas cosas tal vez no es tan necesario.



Antes de la pandemia, estábamos buscado unas oficinas donde ubicarnos y uno de los criterios era que fuera un lugar central en el que mi equipo no tardara horas en el tráfico. Estaba buscando un lugar para unas 1.000 personas. Después de esto creo que necesitamos algo de la mitad del tamaño porque abrazaremos el trabajo remoto o por qué no un lugar de co-working en donde el intercambio de ideas fluya. El trabajo desde casa ha funcionado. Lo que estamos viviendo en el mundo nos va a permitir reinventarnos.

¿Cómo ve el despliegue de infraestructura? Su compromiso inicial fue de un año...

Hay varios factores que impactan nuestros tiempos. Para poder empezar a operar como modelo de negocio tengo 2 requisitos.



Por un lado, concretar el proveedor de infraestructura. En este sentido, he conversado con cuatro grandes proveedores del mundo y los todos han dicho que son capaces de llegar a las zonas rurales que necesitamos y han hecho buenas ofertas.



Antes, estos negocios de millones de dólares requerían el desplazamiento de equipos de personas desde China, Europa y varios países para analizar propuestas. Ahora voy a tomar una decisión de millones de dólares basado en videoconferencias. A esto se le suma la consideración que la cadena global de producción de equipos está afectada por el coronavirus. Sin importar qué proveedor elija la llegada de insumos a Colombia es un reto.



Del otro lado están los permisos y licencias en los lugares rurales. Gracias a un decreto de emergencia publicado por el MinTIC hay una reducción para el despliegue de instalaciones, reparación y otro tipo de procesos en el sector. El permiso puede tramitarse en 10 días y recibiré una respuesta pronta. Esa medida cambia el panorama puesto que inicialmente pensábamos en trámites de 6 meses. Además queremos que estos procesos sean acordes con los protocolos de bioseguridad y de seguridad ambiental. Es un reto acelerar eso. Si todo sale bien, estimo que en junio podré visitar lugares en físico.

Con todo eso, ¿hay cambios de fechas?

Yo insisto en que queremos hacer un lanzamiento comercial para finales de Q1 o inicio s de Q2 del 2021.



Hemos avanzado en la planeación utilizando zoom y en este momento no veo retrasos en el lanzamiento que hemos trazado. La preocupación es si lograré obtener las radio bases y los equipos que necesito.



Por ahora habrá que esperar hasta finales de mayo o inicios de junio a que el aeropuerto abra para lograr el ingreso de los insumos al país. Hay personas capaces de construir lo que necesitamos pero lo que es incierto es cuando podemos empezar, en especial con las condiciones de distanciamiento social. Quiero trabajar de la mano de las autoridades de salud y la industria de construcción.

¿Cómo ve la llegada de una nueva Ministra TIC?

No la he conocido aún. Espero verla en las próximas semanas. Creo que su agenda obviamente es la de asegurar que conectemos a los desconectados y en eso nos mostramos muy optimistas.



Por nuestra parte, esperamos el apoyo del Ministerio y que ella busque mantener un mercado competitivo y vibrante en el que podamos competir entre nosotros, haciendo frente a lo que puedan tratar de hacer o a los trucos de los otros actores para evitar la llegada de un cuarto operador.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA@Lindapatcar