El ministro TIC Mauricio Lizcano anunció la creación de un Hub, o centro de ciberseguridad, una entidad que transformará su misión y trabajo para enfocarse en la seguridad digital y que contará con una inversión de $10.000 millones.

La idea es que el centro tendrá tres objetivos: desarrollar un servicio de ciberseguridad basado en la nube utilizando la infraestructura de supercomputación de BIOS; incrementar la cantidad de profesionales entrenados con altas capacidades en ciberseguridad y proteger la infraestructura estratégica de la Nación de amenazas cibernéticas y fortalecer sus capacidades.



De acuerdo con el ministro Lizcano, "si no hay seguridad, no hay confianza en los ecosistemas, no hay confianza en el Estado, no hay confianza de las personas para usar los servicios tecnológicos, no hay confianza de las empresas".

#Colombia tendrá un #HubDeCiberseguridad, que será desarrollado por @BIOS_CO, para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante posibles ciberataques. Seremos potencia mundial en materia de #Ciberseguridad. pic.twitter.com/nesbXlaIZG — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) June 7, 2023

Mauricio Lizcano en Villamaría, Caldas. Foto: Cortesía

De los $10.000 millones que se le trasladarán al Centro BIOS, $1.500 millones estarán destinados a prender el supercomputador que funciona ahí, que es el cuarto más potente de Latinoamérica.



“Desarrollamos este proyecto en un mes que llevamos en el Ministerio, porque nos tomamos la ciberseguridad en serio, y estamos trabajando con acciones concretas para resolver problemas concretos”, afirmó Lizcano.



MinTIC agregó que la idea es crear el Hub de ciberseguridad en el Centro BIOS, ubicado en Villamaría (Caldas), como una apuesta por la descentralización.



“Somos un país de regiones y necesitamos que todas tengan oportunidades de desarrollo. Nos interesa que este Centro, que es público, es del Gobierno, es de todos los colombianos, se apropie y se fortalezca”, concluyó Lizcano.

