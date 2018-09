Colombia será el primer país en tener Facebook Dating

A partir de este jueves 20 de septiembre, los usuarios de Facebook en Colombia podrán usar por primera vez Facebook Dating, el servicio de citas amorosas de la red social de Mark Zuckerberg que fue anunciado por primera vez durante la conferencia de desarrolladores de la red social, F8, en mayo de este año.



Nuestro país será el primero en todo el mundo en tener esta función, que tiene como principal objetivo brindarles a los usuarios un espacio para establecer relaciones reales.

La herramienta será una nueva pestaña que se encontrará dentro de la red social, y no una app única, y quienes lo deseen podrán crear un perfil privado para tener citas, al estilo de populares aplicaciones como Tinder, con personas que no sean "amigas" y que tengan los mismos intereses. (Por ejemplo, que coincidan en eventos o grupos de Facebook)



“Hay 200 millones de personas en Facebook que se etiquetan como solteras, así que claramente hay algo que hacer”, dijo en su momento la cabeza de la red social.



Pero, ¿por qué se escogió Colombia como el país para lanzar este servicio?

Según la red social, en general, Sudamérica ha aceptado culturalmente el tema de las citas en línea y hay alrededor de 30 millones de usuarios mensuales activos en la red social. Así que la región se convierte en un lugar estrategico para empezar con éxito la implementación de esta herramienta.



Sin embargo, la red social ha hecho énfasis en que quiere que en este espacio se construyan relaciones reales a largo plazo y no solo “aventuras”.



Tenga en cuenta que para usar esta nueva función debe actualizar la aplicación y crear un perfil en la nueva función, que encontrará en el menú principal. En la lista 'Explorar' busque el símbolo con forma de corazón de Dating y cree una cuenta agregando fotos, seleccionando tus preferencias y más.



Aunque los perfiles de Dating y Facebook estarán asociados, Facebook aclara que este no será visible en Dating y se garantizará así mismo que no aparezca nada en la cuenta de Facebook o News Feed.



"Dentro de Dating sólo las personas sugeridas y a aquellas a quienes le aparece como sugerido podrán ver perfil", dice la red social. Los actuales amigos de Facebook y cualquier persona que lo haya bloqueado, por ejemplo, no le aparecerá.



TECNÓSFERA