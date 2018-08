¿Colombia podría ser víctima de posible ciberataque mundial a cajeros?

Las autoridades en varios países, incluyendo Colombia, prendieron las alarmas este miércoles luego de que el FBI alertara de un posible ciberataque gigantesco que podría afectar la red de cajeros automáticos en el mundo.

La advertencia fue reportada en el sitio web Krebs on Security, dirigido por Brian Krebs, un periodista especializado en delitos de alta tecnología. Según el informe, los atacantes utilizarían un malware para acceder a las redes de cajeros y obtener la información de las tarjetas de los clientes. Podrían hackear tanto a una institución financiera como al propio procesador de las tarjetas bancarias para luego clonarlas y efectuar un robo millonario en pocas horas.

Luego de que se conociera la noticia, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras De Colombia (Asobancaria) envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios y señaló que los bancos en el país están preparados para actuar frente a la posible amenaza. “Los bancos ya están enterados y esto permite tomar medidas de precaución. La Policía también está informada y todos tienen un equipo de respuesta a ciberataques. De llegar a ser cierto que Colombia va a resultar afectada, nos cogería con los pantalones bien puestos”, le dijo a EL TIEMPO Jaime Rincón, director de Gestión Operativa y Seguridad de Asobancaria, quien señaló que por ahora no se ha reportado ningún incidente por parte de las entidades financieras.



Rincón agregó que los bancos están constantemente verificando la información de las transacciones y en caso de que se detecte alguna situación sospechosa “procederán a investigar y bloquear el sistema”. “Por ahora damos un parte de tranquilidad porque estamos preparados”, señaló.



El funcionario recordó además que el sistema bancario de Colombia cuenta con las protecciones necesarias en cuanto a seguridad informática pues la Superintendencia Financiera expidió la circular 007, que obliga a los bancos a tener un equipo de respuestas frente a amenazas cibernéticas.



“Colombia tiene dos Conpes en los que se ha fortalecido toda la estructura de ciberdefensa y el sector financiero está protegido, tenemos protocolos de información con la Policía”, recalcó.



Sin embargo, Asobancaria recomienda a los usuarios tomar medidas de precaución a la hora de realizar sus transacciones bancarias “Es importante que revisen que los cajeros no tengan ningún objeto extraño y que usen los mecanismos como los mensajes de texto para informarse respecto a las transacciones”, dijo.



Respecto a las operaciones en línea, Rincón aconseja no abrir enlaces en correos de remitentes desconocidos, evitar compartir datos personales y revisar que los sitios web sean seguros.



Según el FBI, antes de ejecutar los retiros en los cajeros automáticos, los cibercriminales también podrían eliminar algunos de los controles de fraude de las instituciones financieras como los montos máximos de retiros de cajeros automáticos y cualquier límite en el número de transacciones diarias.



TECNÓSFERA