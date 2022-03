Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, hizo un balance del 2021 para la empresa, que por tercer semestre consecutivo, logró el reconocimiento de tener la mejor red del país. Además manifestó su preocupación por la seguridad jurídica a las inversiones extranjeras del sector y de la renovación que dará el país en 2023.



¿Cómo les fue el año pasado?

Estamos muy contentos haciendo los cierres para la asamblea y vemos como resultado lo que hemos hecho en el 2021, estamos capitalizando lo que es invertir, el tener la mejor red de Colombia por tercera vez consecutiva, que es la gasolina de nuestro negocio, las personas no se cambian de operador por una promoción, por la cantidad de gigas, precios muy bajos, sino por la red y nosotros estamos invirtiendo el 90 por ciento en nuestra red de 4G y en la fibra óptica.



¿Cuál es la meta del año?

Seguir haciendo lo que venimos haciendo. Hemos crecido 20.000 km² de cobertura con 4G, seguiremos implementando más nodos de 4G, creciendo nuestra infraestructura de fibra mercado en el que hemos ganado participación de mercado.



¿Qué le falta por resolver al Gobierno?

Creo que lo más relevante es la conectividad y lo que aún está pendiente, porque el mismo Gobierno dice en su plan nacional que espera llegar a un 70 por ciento de colombianos conectados al final del mandato del presidente Duque, pero para llegar a ese 70 por ciento, lo que tiene que ocurrir es que haya disponibilidad de redes para las personas.



Nuestra misión como operadores es dar acceso, pero esto es muy desafiante, cuando el valor del espectro de Colombia es el más caro del mundo. Es cinco veces más caro que el promedio de Latinoamérica, y once veces que el de Europa, y es muy duro poner la plata ahí, cuando deberíamos hacerlo en más redes y en más servicios para llegar al cierre de esa brecha digital.Lea también: Chris Bannister, CEO de Wom, habla sobre los objetivos de la compañía

¿Cree que se logrará esa meta de conectividad?

Es desafiante , pero el mismo Gobierno tiene la clave, y creo que está en la actualización que Telefónica y Claro están haciendo a sus redes ya que va a sentar un precedente en nuestra industria, hay que recordar que en el 2023 y 2024 se va a renovar el 70 por ciento del espectro del país, nosotros tenemos que actualizar 70 MHz, Telefónica igual, Claro unos 80 MHz y Avantel 30 MHz , y habrá que ver el precio del mercado que se pondrá para esto, porque como es cinco veces menos en la región, deberían cobrarnos 20 por ciento de lo que cuesta actualmente. Así que estamos pendientes de lo que ocurra ya que dará herramientas para la digitalización que necesitamos.



Esto se ve en las redes que le ofrecemos a los colombianos y solo 50 por ciento del país que tiene 4G y hay 10 millones de personas en 2G y 3G que es como tener un TV en blanco y negro.



¿Cómo están con los topes de espectro?

Cumpliendo lo que la ley dice, creemos que ese es un tema alta discusión pues parece que la licitación fue hace mucho y no, fue en 2019, y el tiempo que ha pasado se usó para construir una red y repararla en plena pandemia; pusimos 5.000 antenas en estos dos años y se hizo con una licencia de 20 años, no solo nosotros también operadores como Wom y Claro.



Pero apenas se licita quieren cambiar las reglas de juego y se necesita estabilidad jurídica por esas inversiones en el país, nosotros lo hicimos con 2,4 billones de pesos bajo esas condiciones y ahora dos años después quieren cambiarlo, ¿cuál es la necesidad y quién se va a beneficiar de esto?



Yo no estoy de acuerdo con el movimiento de topes o cambios, las empresas necesitamos estabilidad jurídica. Que puede haber un nuevo espectro en otra banda para 5G en algún futuro lejano, está bien, pero las bandas que tenemos hoy son las que son, no hay porque cambiar las reglas.Más noticias: Xbox lanza programa para impulsar carreras de mujeres en videojuegos

​Tener varias cuentas de correo disminuiría los ciberataques

​Twitter está preparando su propia plataforma de podcasts