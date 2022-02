A lo largo de esta semana se desarrolla el Congreso Mundial del Móvil en Barcelona, que reúne más de 1.500 expositores y lucha por recobrar la normalidad, luego del temblor que supuso la pandemia para él. Colombia también participa y marca su presencia con más de 40 empresas.



La feria se interrumpió en 2020, justo cuando iba a comenzar, en los albores de la irrupción del coronavirus. En 2021 se celebró, pero sin mayor fuerza y casi toda de manera virtual. Ahora, pese a que el lema es “Conectividad desatada”, todos los implicados están comprometidos sobre todo con recuperar la normalidad.

Del 28 de febrero al 3 de marzo se espera que acudan cerca de 60 mil personas, una cifra importante, pero lejos de las 110 mil que llegaron a acudir en 2019. El impacto económico también será menor: 240 millones de euros, poco menos de la mitad (500 millones) de antes de la pandemia. Participan más de mil ponentes, de los cuales el 95 por ciento lo hará de forma presencial y bajo estrictas medidas sanitarias.



El Congreso, el más importante en su área en el mundo, no es ajeno a la situación geopolítica. A Rusia se le vetó la participación por la invasión a Ucrania y no pueden acudir al pabellón designado las once empresas que iba a asistir. Precisamente el rey Felipe VI se refirió a la situación en la cena previa al congreso el domingo. Habló de la “agresión inaceptable a una nación soberana e independiente” y aseguró que todos “estamos tristes y preocupados”.

Colombia, presente

La comisión colombiana está liderada por Carmen Ligia Valderrama, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que está acompañada por Juliana Villegas, vicepresidenta de exportaciones de Procolombia.



“Lo más importante, interesante y atractivo que está ofreciendo nuestro país con su presencia es alta calidad, experiencia, conocimiento, estándares de servicios, flexibilidad y seguridad”, explica Villegas. “El servicio prestado por Colombia se destaca por la calidez de las empresas del país y esto se complementa con la adaptabilidad colombiana a las necesidades que han presentado los compradores internacionales”, agrega.

​La industria del emprendimiento, tecnología e industrias creativas está en auge en el país. Suma cerca del 3% del PIB. Estados Unidos, Uruguay, España, Panamá y Chile fueron los principales compradores.





Colombia ha estado presente en este congreso desde hace diez años. En 2021 fue el único país del continente americano. Y en esta ocasión aporta la mayor delegación latinoamericana. “Es importante esta participación para conservar la vigencia en el mercado”, asegura Villegas.



“Nos mostramos como un proveedor de confianza, con el país más acogedor del mundo para hacer negocios”, señala y explica que también se promueve el turismo de negocios.



"Aquí en España concretamente vemos que hay cercanía, que tenemos unos atributos que son únicos, que podemos seguir ofreciendo soluciones a problemas complejos con un alto conocimiento técnico, que podemos seguir aplicando tecnologías de punta para desarrollar software en el menor tiempo posible". Agrega que también es importante participar en el congreso para observar cómo se comporta la competencia y cuáles son las tendencias en el mercado.

Los elegidos

Algunas de las empresas colombianas que participan en esta edición del Congreso Mundial del Móvil son Azlógica, que lleva 14 años en el desarrollo de servicios de internet en América Latina; Bluesoft, que facilitó a sus clientes el acceso a las nuevas tecnologías durante la pandemia; Roisense, cuya plataforma ha aumentado las ganancias de sus clientes, entre los que se cuentan Coca Cola, Kellog´s y Nestlé; y Veritran, que facilita el desarrollo de canales digitales inmersivos preparados para los desafíos del futuro.



De acuerdo con Villegas, “Colombia se destaca por el fortalecimiento del entorno digital”. Ella explica que hay más de 33 millones de usuarios de Internet —lo que significa más del 66% de penetración—, cerca de 20 millones de usuarios activos en Facebook y 25 millones de personas conectadas a través de teléfonos inteligentes. La compra en línea, por su parte, va en aumento: el 21% de los usuarios de internet utiliza este método, que cobró un ritmo importante con la pandemia. Más de la tercera parte de las empresas en Colombia venden sus productos en línea.



Colombia constituye el cuarto mercado de tecnologías de la información más importante de la región, después de Brasil, México y Chile. “Es un país conectado con infraestructura de alta calidad, tiene una mano de obra calificada, sus costos son competitivos y cuenta con un ecosistema sólido”, resume Villegas.



Las tecnologías de la información y software representaron para el país cerca de 230 millones de dólares en 2021, lo que significó un 33 por ciento de crecimiento comparado con 2020.Más noticias:Facebook dice que Rusia la sancionó por verificar información Twitter asegura que está siendo restringido en Rusia