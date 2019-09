Recomendaciones y instrucciones para sacarle el jugo al Colombia 4.0

La cita tecnológica Colombia 4.0., una de las más importantes a nivel regional, trae una nueva versión con emprendedores, estudiantes, expertos y fanáticos de las industrias creativas, la innovación y la tecnología.



Bien sea porque esta es la primera vez que contempla asistir o porque quiere saber qué tiene esta versión de diferente, desde Tecnósfera le traemos recomendaciones e instrucciones para sacarle el máximo provecho al encuentro, que se llevará a cabo esta semana del 25 al 27 de septiembre en Bogotá.



Se espera que durante esos tres días, más de 200 expertos nacionales e internacionales en materia de animación, videojuegos, inteligencia artificial, industrias 4.0, emprendimiento, medios, publicidad digital y sector tecnofinanciero (fintech) compartan sesiones y talleres.

¿Tiene costo? ¿Cómo puedo asistir?

No se deje engañar. Este evento es de carácter gratuito y la única condición para asistir es inscribirse. Las inscripciones aún están abiertas y puede registrarse a través del sitio web www.col40.co.



El evento se lleva a cabo en Corferias, en Bogotá, pero este año, gracias a una alianza entre INNpulsa (líderes del Héroes Fest), el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), se realizan 4 versiones a nivel nacional.

Entonces, ¿no solo es en Bogotá?

Las versiones anteriores del Colombia 4.0 (antes también Colombia 3.0) han tenido lugar en Corferias. Pero este gobierno, con la cabeza TIC en manos de la ministra Sylvia Constaín, optó por generar 4 encuentros regionales. El primero se realizó semanas atrás en Yopal, Casanare.



Después de Bogotá, las siguientes dos citas será en: Barranquilla, el 6 y 7 de noviembre, y Pereira, el 21 y 22 de ese mismo mes.

¿Qué hay para ver?

Además de ser una oportunidad masiva de 'networking', con expositores de emprendimientos y espacios culturales para compartir, existe una agenda académica con talleres y conferencias con expertos de alto nivel en distintas temáticas.



Se destacan sesiones con la participación de expertos de Pixar, Disney, Cartoon Network, IBM y Coursera, entre otros. Entre nuestras recomendaciones destacamos:



- La inauguración del encuentro: Con una presentación de Aphton Corbin, una de las animadoras detrás de la película Toy Story 4, los asistentes podrán llevarse un panorama de qué es trabajar en una compañía como Pixar Animation Studios. Ese día además participarán gigantes de los videojuegos con marcas como Rockstar Games, Epic Games, Blizzard Entertainment, Criterion Games y Rovio Entertainment que dan consejos sobre cómo enrolarse en este sector.



- Blockchain aplicado a la gestión de ciudades. Taller con Stefan Junestrand, director general de Grupo Tecma Red; Lucas Jolias, director para América Latina de OS City y Chuy Cepeda, fundador de OS City.



- Transformación digital: el teletrabajo en la cuarta revolución industrial. Un conversatorio con el consultor Mauricio Jaramillo sobre la transformación que se ha dado en el ámbito laboral gracias a las tecnologías y sobre los beneficios y desafíos que se presentan en la implementación de esa modalidad de trabajo.



- Etiquetado de datos para aplicaciones en inteligencia artificial. Charla con Paula Villamarín, Co-fundadora y CEO de LinkedAI. Una conferencia para aprender sobre el etiquetado de datos, su importancia y cómo conseguir “datos de realidad sobre el terreno” para alimentar algoritmos.



- Desarrollando acciones para el próximo billón de usuarios de Google Assitant, con Leandro Camacho, Líder de la Comunidad Google Developer Group de Costa Rica.



- Conversatorio con Humberto Rosa, líder de animación en Spider-Man: Into the Spider-Verse, la película de Marvel que se ha convertido en un éxito internacional, siendo galardonada como mejor Largometraje de Animación en los Premios Óscar 2019.



La agenda tiene actividades en: Animación, videojuegos, emprendimiento, publicidad digital, Fintech, Inteligencia Artificial, blockchain y smart cities, entre otras. Consulte la agenda completa en el portal.

Nuestro 'Hacks' para sobrevivir

1. El registro no es complicado y le garantiza que reciba un código QR en su correo electrónico para poder entrar. Las filas de registro en el sitio pueden colapsar con facilidad, por lo que es recomendable hacer el trámite en línea.



2. La conexión de Wi-Fi del evento es buena por lo general. Sin embargo, recuerde que las redes públicas pueden ser usadas por terceros para violar su privacidad, así que opte por usar sus datos o por tener una VPN activada en sus dispositivos para evitar inconvenientes.



3. Si le interesa mucho un panel determinado es recomendable llegar con anterioridad. ¿Qué tanta? Si es el keynote internacional, el consejo es que entre a la sesión anterior que está programada en esa misma ubicación. Será más sencillo que consiga asiento y cupo para estar en la charla. Algunos panelistas son más accesibles que otros para preguntas, intercambio de contactos y fotografías, no pierde nada con preguntar.



4. Lleve una batería externa. Aunque haya conectores disponibles, son los primeros que se ocupan. Para que no sufra porque su celular se quedó sin batería para anotar un número o para realizar una transmisión en vivo un Power Bank cargado en el día será de gran ayuda.



5. Tome todas las fotografías que desee, pero sin flash. Esta es una recomendación que evita que lo saquen de las sesiones y que también evita molestias a los expositores y speakers. Si le gustan las fotos, recuerde que el sitio web suele publicar fotografías de ambiente y hasta hay posibilidades de que usted salga en ellas sin que lo haya notado.



6. Si usted es emprendedor, esta es una gran oportunidad de visibilizarse en comunidades clave. No necesita ser expositor para llevar material de presentación de su empresa, tarjetas de presentación o charlar con asistentes sobre lo que hace su aplicación. En este evento hay una alta probabilidad de encontrarse con ejecutivos y empresarios relacionados al mundo de la innovación abierta, el emprendimiento y hasta la inversión de riesgo. Así mismo, puede encontrar consumidores finales que estén interesados en la tecnología.



7. Hidrátese. En Corferias hay establecimientos para alimentos y bebidas, pero llevar un envase reutilizable (botella de vidrio o termo) le permitirá recolectar agua en bebederos o estaciones de agua que se ubican en algunos pabellones.



8. Planifique su agenda. De seguro surgirán cambios, oportunidades, charlas de pasillo que cambiarán un poco las cosas, pero si tiene una línea general sobre qué quiere ver será más sencillo no perderse las cosas.



9. Aunque sea solo por tres días, el usar la aplicación Colombia 4.0. directamente en el celular (disponible en App Store y Google Play) le permitirá conocer los perfiles de los conferencistas y seguir cambios de última hora en la agenda del evento.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET