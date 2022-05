El otro Steve de Apple computers, Steve Wozniak está en Colombia para la apertura de la cumbre de tecnología que se realizará nuevamente en Bogotá desde hoy y hasta el sábado.



Colombia 4.0 reunirá en Corferias a más de 140 conferencistas para presentar las últimas novedades del sector y para entregar un balance de la digitalización del país, la innovación y el ecosistema que deja el gobierno Duque.

Además de Wozniak y fuerte oferta académica, se realizarán talleres, capacitaciones, para los creativos digitales nacionales; además, contará con espacios de networking para establecer relaciones entre diferentes actores de la industria y espacios para el desarrollo de ruedas de negocio e incluso de contratación.



La jornada inicial estará a cargo de la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama, quien además liderará una declaración conjunta que darán los ministros TIC de las Américas en el marco de la Primera Cumbre de Altas Autoridades TIC.



En la tarde, diversos nombres como el de Joshua Beveridge, director de animación de The Sea Monster y ganador del premio Óscar por ser el jefe de animaciones de personajes en la producción Spiderman: into the Spider-Verse, harán parte de las conferencias que se realizarán en 7 auditorios y desarrollarán 9 temáticas como Innovación 4.0, Gobierno digital, Habilidades digitales, Emprendimiento, Tech & Funding, Animación, Videojuegos, Media y SosTECnibilidad.



Además se dará apertura al Semillero de Emprendimiento Digital por parte de iNNpulsa Colombia y el viernes, su director, Francisco Noguera, y la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, harán una evaluación del ecosistema digital del país y la creación de empresas, su impulso y crecimiento.

Las cinco propuestas tecnológicas de Tigo al nuevo gobierno

También se tendrán talleres sobre NFT, Metaverso, criptomonedas, cuidado del ambiente con tecnología, videojuegos y animación y VR.



El cofundador de Apple y fundador de Silicon Valley (Silicon) y único creador del primer ordenador personal de la historia hablará de su experiencia como ingeniero de software y, actualmente, como filántropo.



Wozniak contará cómo fundó Apple Computers, junto con Steve Jobs, en 1976, y creó los ordenadores Apple I y Apple II a mediados de los años setenta, el desarrollo que ha tenido la computación y la tecnología al construir ordenadores para usuarios particulares y también hablará de cómo sus inventos –como el primer mando universal de la historia– han revolucionado al mundo.

La Colombia Digital

Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, hablará del Gobierno como StartUp y cómo ha funcionado la estrategia y digitalización en Colombia los ultimos 4 años; posteriormente, el presidente Iván Duque hará la apertura oficial el evento que durante sus 11 ediciones se ha consolidado como una de las cumbres más importantes de este tipo en la región, ha contado con la participación de aproximadamente 1’184.000 personas y ha congregado más de 1.900 expertos.



Luego de la versión 2021, realizada en Barranquilla y Ocaña (Norte de Santander), se mantienen las transmisiones virtuales para algunas conferencias y la entrada gratuita; solo requiere de un registro previo para participar en el evento incluso por personas que no sean expertos en tecnología.



Bogotá fue seleccionada como sede teniendo en cuenta que concentra cerca del 92 por ciento de los servicios creativos del país, el 90 por ciento de la industria cinematográfica y audiovisual, el 73 por ciento de las empresas de contenidos digitales y el 55 por ciento de las empresas de videojuegos. Además, la capital de Colombia concentra el 61 por ciento de la inversión extranjera para el sector de software y TI, y cuenta con 1’888.218 graduados en TI entre 2010 y 2019, de acuerdo con Procolombia.Lea también: MinTIC establece condiciones para impulsar Ciudades Inteligentes en el país

Hay que trabajar en el talento digital y 4.0 en Colombia, los interesados en ingresar al mundo de tecnología pueden hacerlo en cualquier momento . FACEBOOK

TWITTER

“Tendremos también un escenario de rueda de negocios, incluso habrá una laboral, hay espacios para hablar de la equidad de género en tecnología y ejemplo en inversión en el sector. Hay que trabajar en el talento digital y 4.0 en Colombia, los interesados en ingresar al mundo de tecnología pueden hacerlo en cualquier momento y es valioso reunir a personas que saben mucho y otras que están en formación”, apuntó la ministra Carmen Ligia Valderrama.



De acuerdo con la jefa de la cartera de las TIC, es importante conocer de primera mano la experiencia sobre los desarrollos en el futuro y tendencias que ya se han ido implementado en el país y en el mundo como el comercio en línea o la creación de carpetas ciudadanas, documentos de identidad más seguros y las historias clínicas.



“Todos los sectores de la economía se han permeado de la tecnología, incluso los que están hasta ahora surgiendo y por eso se han visto avances fuertes en la salud digital, la educación, la implementación de inteligencia artificial en los negocios y por eso se trabajarán en los puntos de mejora”, puntualizó la ministra.

Más noticias

Zuckerberg advierte lo que pasa si toma pantallazos en Facebook Messenger

Serie Xiaomi 12 se estrena en Colombia

¿Qué hacer si se le cae el celular al agua? 5 trucos para recuperarlo