Bogotá tendrá varios exponentes del mundo del emprendimiento, los videojuegos, la animación, los contenidos digitales, el software y los desarrollos tecnológicos por medio de espacios académicos, dinámicos y de negocios, que estarán abiertos al público.

El evento se vivirá en Corferias, entre el 5 y el 7 de mayo, y mantendrá su formato presencial y virtual. Dentro de las charlas, se destaca la participación de Andrea Fernandez, directora de arte en The Cuphead Show, una chilena reconocida por su experiencia en proyectos de animación a gran escala, quien participarán en el track de animación, además de Alex Fernández, CEO Streamline media, experto en el Metaverso, del track de videojuegos, indicó Carmen Ligia Valderrama, ministra TIC.



Puede leer: Estos son los celulares gama media más potentes del mundo



También estará la empresaria Silvina Moschini, productora ejecutiva de Unicorn Hunters y CEO de She Works, una empresaria argentina reconocida en el sector tecnológico como la primera mujer latinoamericana en llevar a la empresa Transparent Business a la condición de ‘Unicornio’.



JP Sans, head of chararter animation en The bad Guys, también tendrá un espacio en la agenda académica de Colombia 4.0, en el track de animación, junto a Patrick Osborne, codirector en Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la animación y es reconocido en el sector por ganar el Premio de la Academia al Mejor Cortometraje de Animación por su cortometraje Feast, que se lanzó en 2014.



Estará Jorge Suárez, gerente general de Amber México, compañía que desarrolla software de clase mundial para grandes empresas como, Gameloft, Big Fish, King, entre otros.



Lea también: Diez datos curiosos sobre las cajas negras de los aviones y cómo funcionan



Además, los asistentes al evento podrán conocer a Joshua Beveridge, director de animación en Spider-Man: un nuevo universo, película ganadora del Premio de la Academia.



Beveridge estudió en Ringling College of Art & Design y dentro de su experiencia como animador se destaca su participación en Storks, Hotel Transylvania 2, Alice in wonderland, Lloudy chance of meatballs, entre otras producciones.



Las inscripciones a Colombia 4.0 están abiertas y son gratuitas. Las personas interesadas en registrarse lo pueden hacer a través del siguiente enlace.

También puede leer:

¿Capturas de pantalla de Whatsapp serán reportadas? Rappi comienza piloto de pagos con Criptomonedas

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET