Globant es una compañía digital enfocada en reinventar los negocios mediante soluciones tecnológicas, bastante innovadoras.



Por esta característica tan particular, la Alta Consejería para la Paz, las Víctimas y la Reconciliación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, anunciaron el pasado 16 de mayo el relanzamiento de ‘Code Your Future’: Construye Paz, el programa de capacitación en tecnología para la inserción laboral, destinado única y exclusivamente a víctimas del conflicto interno armado que se vivió en Colombia hace unos años.

Facebook Twitter Linkedin

Globant es una empresa que ayuda a las organizaciones a reinventarse a través de la transformación digital. Foto: EL TIEMPO

Este relanzamiento surge debido al éxito de la primera edición que se presenció en la capital colombiana. En este nuevo lanzamiento se sumarán más programas para capacitar a estas personas que fueron afectadas.

Entre estos destacan

Programa de Diseño. Programa de programación. Programa de emprendimientos digitales. Programa de negocios. Y por último programa sobre calidad de Software.

Facebook Twitter Linkedin

Si conoce y sabe como manejar el mundo digital tendrá más oportunidades laborales. Foto: iStock

(Tenemos para usted: La inteligencia artificial creará una forma de trabajar completamente nueva).

Para que tenga en cuenta, si pertenece a esta minoría, estos importantes programas se dictarán en las ciudades más imponentes de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



Se conoce que en la primera etapa, esta empresa pudo lograr un 100% de participantes y casi un 20% de estas personas pudieron conseguir su primer empleo en Globant.



Por esta razón, la compañía ha decidido relanzar el programa, ampliando su alcance y ofreciendo más oportunidades para aquellos que han sido afectados por el conflicto armado interno en Colombia.

(Le puede interesar: Colombia alcanzó las 50 millones de conexiones a Internet en 2022).

“Nuestro objetivo es crear un camino inclusivo para las víctimas del conflicto y otras poblaciones involucradas en la construcción de paz mediante la educación en tecnología y la mejora de sus oportunidades para vincularse dentro de la industria digital. Estamos emocionados por esta nueva edición ampliada del programa y por poder continuar apoyando el desarrollo de habilidades y conocimientos en tecnología en Colombia”, dijo Andres Giolito, CEO de Country Manager de Globant en Colombia.



Para ningún colombiano es un secreto que el país ha sufrido durante más de 90 años este tipo de conflicto, el cual ha dejado más de nueve millones de víctimas, en su mayoría población desplazada de manera forzada, que migran a las ciudades para tener una oportunidad de progresar en la vida, pero por sus antecedes algunas personas no lo logran conseguir.



“El programa de Construye Paz me sirvió en dos aspectos muy concretos, por un lado, me abrió las puertas de la empleabilidad en la industria tecnológica; y por otro, sirvió como un acelerador en el proceso de mi desarrollo personal, ayudando a incrementar y utilizar mi potencial, facilitando la reconstrucción de mi plan de vida, cuestión que es mi meta principal”, afirmó Jorge Felipe Quintero Suarez, participante del programa en 2022 que en la actualidad hace parte de esta compañía.

(Siga leyendo: Google incluirá ayudas para personas que busquen autolesionarse).

Tenga en Cuenta

Tener estudios de bachillerato (educación media) o completos.

Residir en algunas de las ciudades ya mencionadas (Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali).

Estar registrado en el Registro Único de Víctimas.

Contar con acceso a equipamiento informático.

Si cuenta con todas estos requisitos que pide la empresa, sin ningún problema podrá inscribirse a este programa, el cual lo ayudará a entrar al mundo digital, que en la actualidad es una de las herramientas más importantes.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Las primeras declaraciones de Linda Yaccarino, nueva directora de Twitter

Así funcionan las alertas de sismos en su celular

5 consejos para ahorrar en eventos de descuentos online