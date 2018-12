Innovación y diversidad van de la mano

En un panorama en el que urgen resolver problemas en áreas como la salud, la educación y la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, la innovación abierta, una metodología que invita a la academia, a las empresas y a los emprendimientos a plantear soluciones trabajando en equipo, es vista como una oportunidad de encontrar respuestas diferentes a problemas ya conocidos.

Voces autorizadas en la materia, como la de Greg Horowitt, apuntan que las ideas no tienen por qué provenir solo de laboratorios u oficinas sino del intercambio entre diversos actores. Horowitt, experto en arquitectura de ecosistemas de innovación de la Universidad de San Diego y director de la firma de capital de riesgo T2 Venture Capital, estuvo el mes pasado en Bogotá como ponente del Open Innovation Summit. En entrevista con EL TIEMPO, habló de liderazgo, diversidad e innovación.

¿Por qué es importante la innovación abierta para la planeación en ciudades?

En primer lugar, por todo lo que hemos aprendido de la inteligencia colectiva: Ninguno de nosotros es más inteligente que todos juntos.



La idea de que podemos apoyarnos en el conocimiento colectivo para resolver problemas es muy empoderadora, pues ahora contamos con herramientas que conectan a las personas de formas mucho más eficientes. La innovación ocurre a la velocidad del pensamiento, porque tan pronto como podemos pensar en algo, podemos empezar a convertirlo en una realidad.



En vez de dejar las decisiones en un pequeño grupo, en una oficina, dentro de una compañía o un laboratorio, ahora podemos incluir conocimientos que existen fuera de estos ambientes. Si al menos empezamos a pensar así, podemos encaminarnos a soluciones colectivas de estos problemas.

¿La gente nace innovadora? ¿O se hace innovadora en el camino?

Aunque los seres humanos son demasiado complejos como para lograr encajarnos en estas distinciones, creo que existen personas que son reales emprendedores porque simplemente no pueden no serlo. Es decir, hay gente para la que innovar es la única forma de actuar en el mundo y son quienes ven soluciones y oportunidades donde otros ven problemas.



Se puede enseñar mucho sobre el proceso de innovar y tratar de involucrar a las personas, pero solo un pequeño porcentaje de ellas van a salir a innovar en el mundo y emprender. Sin embargo, hay que decir que las grandes ideas, las grandes compañías no son construidas por solo una persona, sino por equipos. La innovación es un deporte social.

Entonces ¿quiénes deben liderar la innovación?

Creo que el liderazgo es cuestión del momento más que del título. Hay roles de liderazgo que dependerán de los objetivos y del tiempo que se tiene para cumplirlos. Es como ir a teatro y observar a todos los actores en escena. Cuando cada uno entra y dice su línea, en ese instante, es el actor más importante en las tablas. Si no hacen bien su trabajo pueden arruinar el de todos los demás. Hay personajes estrella que juegan papeles cruciales, pero cada personaje tiene una labor que es crítica para todos.



Necesitamos entender qué significa laborar en espacios altamente dinámicos y algo ambiguos ¿Cuál es mi rol, cuándo soy un líder y cuándo debo seguir?

¿Qué recomienda para promover la innovación en Colombia?

No me gusta ponerme prescriptivo y decir ‘deben hacer X o Y’. Pero hay algo que hemos aprendido de observar en múltiples regiones y es que las sociedades pueden beneficiarse de intercambios de conocimiento, como podrían ser las visitas de colombianos a otros ecosistemas de innovación.



El 99 por ciento de las cosas que permiten que la innovación ocurra son completamente invisibles, no pueden tocarse pero sí vivirse. Soy un gran creyente de las experiencias, por eso recomiendo salir de la zona de confort y llevarse a la gente indicada. Nunca vayan de caza solos.

¿Qué áreas requieren más innovación?

Algo interesante del futuro es que todo es convergente. Aun en las áreas que podríamos pensar que son más tradicionales como la educación, las industrias y los medios de comunicación, muchas corporaciones ven en la innovación una ventaja estratégica, al tener información o conocimiento que otros no. Cada una de estas tiene sus retos por resolver.



Otro lugar en el que la innovación es absolutamente esencial es en la gobernanza, la forma en la que los gobiernos operan, para ayudar a la ciudadanía y la sociedad.

¿Cómo la innovación puede apoyar la inclusión de las mujeres o de los migrantes?

Lo primero es empujar el conocimiento hasta que llegue a estas comunidades y asegurándose de que tengan acceso a la información. Lo segundo es permitirles que tengan experiencias, no solo para que aprendan sino para que practiquen lo que han aprendido.



La gente que vive en las regiones típicamente más innovadoras se beneficia tremendamente, pero las personas en las zonas rurales que no tienen acceso. Si vives en la mitad de una granja, es probable que Uber no esté tan presente en tus pensamientos. En cambio, en zonas urbanas de alto tráfico lo vemos como una solución.



Hay que repensar los problemas para pasar de beneficiar a unos pocos a ver cómo logramos que más personas se beneficien ¿Cómo solucionar necesidades de zonas con poco acceso a servicios y con vulnerabilidades sociales? Solo podemos lograrlo si empezamos a conversar sobre esto, si escuchamos muy bien las realidades, y si incluimos a las poblaciones en el desarrollo y la implementación de las soluciones.

¿Cómo ve el futuro?¿Qué piensa de la tecnología y de los fenómenos actuales?

Creo que no es tan diferente a lo que hemos vivido históricamente. Tendemos a pensar que si lo es, por que vemos nuestro lugar en el mundo a una escala muy pequeña, debido a nuestro ambiente temporal. Pero se es capaz de retroceder y ver el panorama más general siempre hay un tipo de retos que siempre debemos enfrentar con innovación. El fuego, la rueda son invenciones nuestras. Lo mismo ocurrió en las revoluciones agraria e industrial.



La razón por la cual estoy tan esperanzado es que estamos empezando a entender el rol de los seres humanos en todo esto. No solo como creadores de nuevas cosas que hagan nuestras vidas mejor, sino como sistemas operativos humanos que mejoramos nuestros sistemas operativos actuales, no solo desde la parte técnica. El futuro del mundo para mí está en la intersección entre la humanidad y toda la tecnología que estamos creando.

Algunos creen que la educación profesional debería reducirse a unos 2 o 3 años para acelerar el proceso educativo y la vinculación de las habilidades de la academia en el mundo laboral ¿Cuál cree que es el futuro de las instituciones educativas?

Siempre ha sido importante definir a los expertos en niveles. Los expertos particularmente en industrias como la manufactura son valorados porque manejan los recursos de forma eficiente para obtener los mejores resultados. Pero el conocimiento en el lado creativo de la economía requiere procesos más basados en las habilidades y más conectado a los certificados que a los títulos profesionales.



La gente está en constante proceso de reeducación y de mejora educativa basándose en las necesidades del mercado. Creo que en este punto no se trata del uno o del otro sino de una combinación de ambas tanto de investigación como de entrenamiento vocacional. La gente en vez de ir a la universidad por carreras de 4 o 5 años decide ir a institutos y aprender habilidades realmente específicas.

El mundo enfrenta una crisis migratoria, el resurgir de los discursos de odio y la discriminación que produce la xenofobia. ¿Cómo podría innovarse en estas situaciones sociales críticas?

Creo que esas situaciones no son tanto de innovación como de escucha. Incluso ni siquiera de escucha. Muchas personas solo escuchan para responder, muchos toman información para saber qué decir después.



Muy pocos de nosotros tomamos la información para aprender algo realmente e interiorizarla como un intercambio con las experiencias propias. En primer lugar, creo que necesitamos una mayor empatía y ver como las palabras y acciones propias afectan a los demás.

¿Qué habilidades cree que serán fundamentales para trabajar en innovación en los próximos años?

Hay muchas desde la parte técnica como la ciencia de datos y las personas que pueden lidiar con datos que resulta de nuestro vómito digital, todo lo que sacamos a la red, hasta las personas que nos ayudarán a soñar mejor y más grande y las personas que funcionan como conectores. Creo que la conectividad es un derecho humano crítico, pero es algo que todos necesitan aprender. Las personas que podrían actuar como conectores y creo que el unir a la gente es algo muy importante.

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

En Twitter: @LinndaPC