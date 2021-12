Através de su programa de sostenibilidad, el operador Claro anunció este lunes una nueva oferta para la comunidad de personas sordas, que incluye un nuevo paquete prepago y un plan postpago, los cuales, además de mensajes de texto, WhatsApp, Facebook y Twitter, integran la aplicación Centro Relevo.



“Esta aplicación permite que exista una comunicación de doble vía entre personas sordas y oyentes por medio de una plataforma tecnológica que cuenta con intérpretes de Lenguaje de Señas Colombiana – LSC – en línea. De esta manera, se podrán comunicar con cualquier persona oyente en todo el país o solicitar el servicio de interpretación cuando necesiten ser atendidos”, señaló la compañía en un comunicado.



Adicionalmente, y con el objetivo de que la comunidad de personas sordas puedan tener una experiencia al cliente personalizada, la empresa habilitó, desde el 6 de diciembre, el servicio de interpretación inicialmente en cinco Centros de Atención y Venta ubicados en Bogotá (Cra. 67ª No. 95 – 63 C.C. Diseño Floresta), Barraquilla (Calle 35 No. 43 – 69), Pereira (Calle 20 No. 6-17 C.C. Estación Central), Cali (Carrera 1 No. 37-36 C.C La Estación) y Villavicencio (Av. 40 No. 16B-159 C.C Villacentro). Progresivamente se irán sumando más en otras ciudades del país.



“En Claro estamos trabajando día a día por ser una compañía más incluyente a la que puedan acceder todos los colombianos. Es para nosotros un motivo de orgullo lanzar esta oferta pensada especialmente para la comunidad sorda en Colombia. Queremos mejorar su vida, haciendo lo que sabemos hacer, que es conectar, transformando vidas con tecnología”, declaró Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia.



