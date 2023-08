Un análisis de las firmas EConcept y On.point hizo una evaluación del mercado móvil de Colombia, señala que en el país hay aumentando la cantidad de compañías, de usuarios y hay una baja en el precio de los servicios, lo que lo lleva a señalar que no hay una posición dominante de Claro en Colombia.

Entre las variables que analizaron las compañías, está el tamaño de las empresas, la capacidad de las redes, las posibilidades financieras de los operadores y que "para competir en Colombia se requiere una inversión en infraestructura por parte de los operadores mayoristas. Eso de cara a una subasta de 5G es muy importante, porque vemos que dos competidores se han unido para responder a esto", explicó Christian Jaramillo, Socio gerente de On Point Consulting.



El experto señaló los aumentos en la portabilidad numérica, las posibilidades que ofrecen servicios como el Roaming Automático Nacional, el análisis agrega que concentración continúa siendo elevada, pero en Colombia "hay una competencia

dinámica, los precios han disminuido y existe una desconcentración progresiva, efectos

soportados en medidas regulatorias que han facilitado la movilidad del usuario y han

brindado mayores garantías en la protección de sus derechos", detalla.



Otro punto que Jaramillo destaca es la pertinencia de una medida adicional sobre la situación, porque "podría afectar las inversiones en el sector".

Claro

El análisis hecho en promedio de los últimos diez años, agrega que los precios han bajado un 62 por ciento por el servicio, se ha pasado de 4 a 17 operadores y que cerca de la mitad de los usuarios cambian de operador cada año.



"No hay evidencia clara de riesgos a la competencia en el mercado minorista de 'Servicios Móviles' y la naturaleza multidimensional de la competencia se

refleja en movilidad de los usuarios entre operadores, jalonada en ocasiones por precios, otras por calidad, cobertura o variedad", señala.



Además, afirma que la imposición ex ante de medidas regulatorias asimétricas a Claro en el mercado de “Servicios Móviles” no solo no es necesaria, sino que corre el riesgo de limitar esfuerzos que serán necesarios para la adopción de tecnologías 5G y de eliminar el espacio de flexibilidad necesario para una competencia cuya dinámica exige fluidez.

Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil.

A su turno, el presidente de América Móvil, Juan Carlos Archila, dijo que se han respetado las condiciones de los mercados y la institucionalidad del país.



"Las autoridades deben considerar eventos futuros como la integración de Tigo y Movistar de cara a la subasta de 5G, hemos hecho diversas solicitudes para las autoridades, hemos pedido al minTIC que se mantenga el cronograma de la subasta de 5G y que las condiciones sean las mismas para todos, a la Superintendencia de Industria y Comercio que revise los mercados relevantes de espectro, el mayorista de comunicaciones y también el minorista, además de hacer las pruebas necesarias", dijo el presidente de la casa matriz de Claro.



Del mismo modo, pidió que la Comisión de Regulación de Comunicaciones que hagan un estudio de los mercados actuales y también como esto podría afectar la inversión en el país.

