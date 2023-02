Claro, el operador de telecomunicaciones móviles anunció que ofrecerá desde hoy, la preventa de la línea de iPhone más avanzada hasta la fecha: el iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Prom Max.



Los usuarios podrán comprar los equipos a partir del 3 de febrero en la tienda del operador y a través de su aplicación : tienda.claro.com.co y la disponibilidad de entrega y el despacho del equipo se prevé para el próximo viernes 10 de febrero.



El iPhone 14 presenta nuevas tecnologías y nuevas capacidades de seguridad innovadoras, un potente sistema de cámara para las fotos tomadas con poca luz, una canalización de imágenes mejorada, Photonic Engine. Calidad de video sorprendente, también incluyen un nuevo modo de acción estable y el modo cinemático, ahora

disponible en 4K a 30 fps y 4K a 24 fps.



Tiene Detección de choques, y asistencia de emergencia satelital el iphone 14 viene con un chip A15 Bionic con GPU de 5 núcleos, una pantalla Super Retina XDR, aumneto en la duración de la batería y estará disponible en Claro en los colores medianoche, luz de estrellas y azul

¿Por qué hasta ahora se puede comprar?

Si bien el pasado septiembre del 2022, Tim Cook, el CEO de Apple, presentó los nuevos productos de la marca en el tradicional Apple Event y reveló entre las novedades los equipos iPhone 14, el iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max en Colombia no se podían comprar, por qué el juzgado 43 del circuito de Bogotá ordenó la prohibición de la venta de modelos iPhone y iPad equipados con tecnología 5G.



Y aunque en Colombia no funcionan las redes de 5G no se podían tener los dispositivos



El lanzamiento de los equipos fue posterior y en Estados Unidos la preventa inició el 9 de septiembre pero en Colombia solo hasta noviembre y luego de que Apple y Ericsson llegaron a un acuerdo por la patente de 5G se autorizó la venta e importación, promoción y venta del iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro-Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPad Pro de 11 y iPad Pro de 12.9.



Para la llegada de la familia de iPhone 14 los operadores y distribuidores autorizados iniciaron las solicitudes, pero Apple advirtió que los tiempos de espera para la entrega de los equipos se habían alargado.



Ambos teléfonos, los iPhone14 y iPhone14 Pro fueron difíciles de conseguir durante el apogeo de la temporada de compras navideñas y solo hasta ahora se ha logrado la distribución.



Muchas personas compraron los equipos por su cuenta, los importaron a Colombia y los llevan usando desde entonces, pero no cuenta con cobertura por la marca en casos de Servicio Técnico o daños. Solo hasta ahora, cuando operadores y distribuidores los vendan estarán en igualdad de condiciones.​

Cómo comprarlo en Claro

Los clientes podrán reservar todos los modelos de iPhone desde el 3 de febrero en

tienda.claro.com.co, y con disponibilidad desde el 10 de febrero en todos los Centros de Atención y Ventas o llamando al #400.



“Estamos orgullosos de ofrecer la línea iPhone 14, con impresionantes actualizaciones de cámara, increíble duración de la batería y capacidades de seguridad vitales para funcionar en la red de Claro. Nuestros clientes podrán comprar el iPhone 14 y iPhone 14 Plus financiados en la factura de Claro hasta en 24 cuotas, o adquirir toda la línea de iPhone 14 con financiación de hasta 36 meses con 0% de interés por medio del Banco

Davivienda, Banco de Bogotá o recibir Cashback de 20% con tarjeta Claro Pay”, señaló

Luz Neila Muñoz, directora Terminales y Equipos Hogar Claro.



El equipo iPhone 14 Pro tiene tecnología A16 Bionic, tiene el chip más rápido jamás visto en un teléfono inteligente, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max presentan las nuevas formas intuitivas de experimentar el iPhone, una nueva clase de sistema de cámara profesional.



Con la cámara principal de 48MP en el iPhone, la nueva cámara Ultra Wide,

la cámara con teleobjetivo y la nueva cámara frontal TrueDepth con enfoque automático, el sistema de cámara profesional es aún más avanzado y, con Photonic Engine.

Especificaciones del iPhone 14 Foto: App

E-Sim

Un punto para tener en cuenta es que estos equipos no vienen con una Sim Card tradicional física, sino con una e-Sim que se debe activar con su operador, en el caso de Claro, actualmente el servicio está para cerca de 40 de referencias de las marcas Apple, Samsung y Huawei, que soportan la tecnología.



Además la eSIM Claro para Smartwatch está disponible desde el 2018, se llama Claro Sync y permite que las personas pueden utilizar su número telefónico en su Smartwatch estando lejos de dispositivos. Este servicio tiene un costo de $15.000 mensuales.

Los precios

Estos son los precios de Claro para los clientes con antigüedad mayor a 6 meses:



-iPhone 14, 128 GB

$ 4.949.960

-iPhone 14, 256 GB

$ 5.569.960

-iPhone 14 plus, 128 GB

$ 5.669.960

-iPhone 14 pro

$ 6.249.960

- iPhone 14 pro Max

$ 6.899.960

