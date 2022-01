Claro pone a disposición sus nuevos planes tripleplay de hogar y postpago que incluirán suscripciones estándar y premium a Netflix, plataforma a la que podrán acceder sus nuevos clientes de ahora en adelante, según indicó la empresa recientemente.

Con estos nuevos planes, Claro busca generar nuevas y mejores experiencias con sus clientes, por lo que han iniciado esa nueva alianza con Netflix para que las personas puedan acceder al entretenimiento de manera fácil y rápida, según declaraciones de Ingrid Pérez Trujillo, directora corporativa de Marketing de Claro Colombia.



Los usuarios interesados en adquirir el plan de suscripción de Netflix para tripleplay en el hogar, con la compra de un plan de 75 megas recibirán 10 adicionales, 100 megas reciben 20 adicionales, y 120 megas con 30 adicionales y dos pantallas HD de Netflix.



Estos planes son parte de la alianza de Claro con Netflix. Foto: iStock

Si está interesado en revisar en detalle los paquetes y sus precios puede ingresar al sitio web de Claro. Cabe destacar que esta opción no es solo para los nuevos, si usted es usuario de la empresa y ya tiene el paquete tripleplay, comuníquese con la compañía y pida su cambio de plan.



Esta no es la primera alianza de Claro y Netflix. De manera reciente, ya habían abierto la posibilidad a los usuarios de pagar la membresía del servicio de streaming en la factura de hogar y postpago si el cliente no contaba con tarjeta de crédito.

