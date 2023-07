De acuerdo con Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil en Colombia, casa matriz de Claro Colombia si bien el mercado nacional tiene buena competencia, existen retos para las empresas y la industria en el país de cara a la renovación de redes y la subasta de 5G.

"Tenemos que tener claro que 5G no va a cambiar las coberturas de redes en el país, lo que se da es un cambio de tecnología y tiene muchas variables a ese nivel. Lo principal es que el Gobierno debe poner los precios de la subasta a nivel regional y global", explicó el directivo.



De acuerdo con Archila, Claro ha venido invirtiendo cerca de 4 billones anuales en el país, "hay que ver y esperar las condiciones con las que viene la subasta, cuáles serán esas exigencias para hacer, en qué lugares dónde por negocio no hay sentido extender redes se deberá hacer", dijo.



El directivo apuntó que en esas condiciones el ministerio TIC no debería exigir una cobertura de 5G sino de otra tecnologías como el 4G.



En los estimados de redes de 5G para el país, Claro tendría disponibilidad para el segundo semestre de 2024, incluso antes si se cumple el cronograma estipulado por el Gobierno.

La Refinería de Barrancabermeja entró en la era 5G. Foto: Jaime Moreno/iStock

"Esta es una tecnología que ya todo el mundo tiene y no podemos quedarnos atrás. Ya lo hemos visto y lo hemos aplicado, en Ecopetrol, en puertos y en varios pilotos que hemos desarrollado. Pero si hay varias dudas que tenemos sobre las condiciones de la subasta", dijo Archila.



Además de las condiciones de hacer, las zonas a conectar, el cómo se hará, la empresa tiene dudas sobre que tipo de cambios en las reglas de juego haya en el país, por ejemplo con la unión de Tigo y Movistar.



"Nos preocupa por ejemplo los topes de espectro, nos preocupan las condiciones en las reglas de la subasta, las leyes de competencia y cómo se hará la competencia, nos preocupa que ese proceso desequilibre el mercado en el país y que baje la inversión", señaló Archila.

