La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en el documento de revisión de la política pública rural de Colombia, en su capítulo dedicado al mejoramiento de la conectividad y prestación de servicios en las áreas rurales del país, recomienda aprovechar los servicios móviles para reducir la brecha de conectividad rural-urbana.



Para ello señala que Colombia debe asegurarse de que el alcance de la obligación de cobertura no sea un impedimento para que determinados actores pujen en la subasta.

Además, que deben tenerse en cuenta consideraciones de competencia, dada la dominancia del proveedor Claro en el mercado de servicios de comunicaciones móviles.



La Ocde dice que Claro se lleva el 60 por ciento de los ingresos del mercado, si bien entró un nuevo competidor en el mercado (WOM). También señala que hay una concentración de mercado y ganancias en favor de Claro, por lo que la llegada de nuevos competidores no es algo que lo afecte.



La organización establece que el operador dominante actúa con total independencia y por tanto es muy urgente que se tomen medidas para corregir esta situación, pero ni el Gobierno ni la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) toman cartas en el asunto.



La ministra de las TIC, Sandra Urrutia, señaló que la Ocde ha hecho unas recomendaciones en conectividad que están alineadas con los planes del Gobierno Nacional para el otro año.



“Las recomendaciones de ellos van muy en línea con el plan que nosotros tenemos, y es que las decisiones de conectividad tienen que ser focalizadas y tienen que responder con las necesidades en la región y de la población”, explicó.



Asimismo, la ministra apuntó que eso solo demuestra que las tareas que tienen el Gobierno y el ministerio responden a la realidad del país.



“Estamos viendo que la segmentación que estamos haciendo de las prioridades para cerrar la brecha digital en el país que se han fijado en la agenda legislativa son el camino”, agregó Urrutia.



Sobre el punto de la recomendación que le hace la organización al país, la ministra fue enfática en que esto le corresponde a la CRC y es esa misma comisión la que debe actuar.



“Ellos lo han mapeado, lo han dejado como una referencia sobre el mercado y el país. Ahora la autoridad competente para manejar el tema de la dominancia es la CRC y esperamos que ellos tomen esa recomendación y decidan actuar”, apuntó la jefa de la cartera de las comunicaciones.



Uno de los inconvenientes es que la CRC no incluyó el tema de dominancia en su agenda regulatoria para el 2023.



Claro a su vez señaló que el comentario de la Ocde no contempla la decisión que la misma CRC tomó en 2021 al declarar la posición de dominio de Claro, en observación de los comentarios de la máxima autoridad de competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que determinó que no impondría ninguna medida hasta no realizar una nueva revisión del mercado pasados dos años de la declaratoria.



“La SIC, en la revisión del análisis de la CRC sobre la existencia de posición de dominio de Claro, encontró que no había evidencia alguna para determinar la dominancia de Claro o de ningún otro competidor en el mercado. Incluso, la SIC expresamente identificó que la participación de mercado de Claro era directamente proporcional al régimen de inversión de la empresa. Independientemente de estas observaciones de la SIC, la CRC procedió a declarar la dominancia de Claro a pesar de que el representante del Gobierno Nacional en la Comisión se apartó de esta decisión”, explicó la compañía de comunicaciones.



Además, apunta que en otros reportes de la misma CRC demuestran que por el contrario el mercado de Colombia es altamente competido y dinámico.



“Colombia es un mercado que cuenta con 17 competidores que ofrecen servicios móviles y que cuenta con una de las tarifas más bajas de la región (cuarta tarifa más barata entre los países de la región según el reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT)”, apuntó la empresa.

Claro insiste en que los bajos niveles de conectividad del país son el resultado de la falta de inversión de los demás actores del mercado y el bajo nivel de ingreso disponible de los colombianos, en especial en la zona rural.



“La compañía ha realizado más del 50 por ciento de las inversiones en el sector. El Gobierno Nacional actualmente está atendiendo esta brecha de acceso con programas sociales (e. g. Centros Digitales) y creando las adecuadas condiciones de inversión en el mercado (e. g. valorando correctamente el espectro para las renovaciones y nuevas subastas de espectro acompañados de obligaciones para los operadores), que seguramente permitirán al país cerrar brechas históricas de conectividad. Y Claro no será ajena a esta necesidad del país de contar con una conectividad incluyente, por eso seguirá comprometida con el territorio nacional para permitir que cada vez más colombianos gocen de los beneficios que trae consigo el internet”, puntualizaron.

‘Tiene posición dominante’

En septiembre del 2021, en el marco de una sesión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la entidad dejó en firme la decisión emitida el 28 de enero del mismo año, mediante la Resolución CRC 6146 de 2021, en la que se declaró a Claro con posición dominante en el mercado de servicios móviles.



Esa declaración que emitió la CRC no tiene un impacto sobre el mercado, no establece multas o impone sanciones en contra de la empresa, porque solo corresponde a una declaración de una situación que tiene el mercado colombiano.



