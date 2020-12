Claro acusa a Wom y abre nuevo capítulo en la pelea con el operador

Los desacuerdos entre los operadores de telecomunicaciones no paran. Claro señaló este martes a Wom, el nuevo operador que pertenece a Novator Partners, de querer “burlar la ley” al pretender entrar el mercado del país en la categoría de entrante.

La compañía señaló que esta situación “le daría ventajas competitivas injustificadas y reservadas de acuerdo a la resolución 5108 de 2017 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), para aquellos operadores que por primera vez obtienen espectro para prestar el servicio de telefonía móvil”.



Claro aseguró que en este caso Wom no debería acudir a esta figura ya que ellos adquirieron a Avantel, la cual lleva más de siete años en el mercado colombiano y ya recibió el beneficio de la CRC durante cinco años.



“Wom espera iniciar operaciones ignorando todas las normas del país amparándose en una consulta no vinculante realizada al Mintic en noviembre de 2019, que según el criterio de este operador le daría acceso a tarifas con descuentos regulados de Roaming Automático Nacional –RAN- en las redes de los otros operadores. El Estado colombiano estaría también perdiendo importantes ingresos por pagos de derechos de uso de frecuencias y otros impuestos debido a la exigencia de Wom de ser considerado operador entrante”, señaló Claro.



Además, la compañía de telecomunicaciones aseguró que con estos beneficios Wom podrá recibir descuentos regulados en roaming nacional y también una reducción de los pagos de derechos en el uso de las frecuencias.



Esta no es la primera discrepancia entre los operadores desde la llegada de la compañía perteneciente a Novator Partners, la semana pasada Wom acusó a Tigo, Claro y Movistar de poner trabas para interconectarse a las redes de ellos.



“WOM realizó las solicitudes permitidas por la ley para establecer acuerdos comerciales voluntarios con los operadores para lograr la interconexión y se lograron los contratos de interconexión con Movistar, ETB y Avantel. Sin embargo, estos acuerdos voluntarios no se concretaron con los operadores Claro, Tigo y UNE, por lo que hubo necesidad de llevar la controversia a manos de la CRC”, indicó.



En ese momento, Claro aseguró que “fue Partners quien se levantó de la mesa de negociación y decidió que fuera la autoridad quien definiera las condiciones y los plazos de la interconexión”



Por otro lado, Tigo señaló sobre este hecho que "encontraron inconsistencias tanto en los cálculos de tráfico de datos, como en el manejo de los nodos de interconexión" y agregó que Wom "solicitó que se le otorgará interconexión con el espectro del operador Avantel", algo que señala la compañía "está prohibido por las normas colombianas".

