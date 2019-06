Ciudad de Florida cede ante hackers y pagará para recuperar sus datos

Riviera Beach, una ciudad de Florida, acordó pagar 600.000 dólares a ciberdelincuentes por el rescate de su sistema informático que fue hackeado hace tres semanas.



Junto a Baltimore, Riviera Beach es otra de las ciudades de Estados Unidos que ha sido hackeada en el último mes. Ambas sufrieron ataques de ransomware, es decir, secuestro de la información y extorsión a cambio de liberarla. Sin embargo, Baltimore optó por no pagar la suma exigida.

Mientras que esta semana el ayuntamiento de Riviera Beach decidió por mayoría de votos pagar la millonaria petición de los delincuentes, pues creyeron que el suburbio de Palm Beach no tenía otra opción para recuperar los registros que los hackers cifraron.



El consejo votó por utilizar casi 1 millón de dólares en la compra de computadores y hardware nuevos después de que los atacantes capturaron el sistema de la ciudad y dejaron a cientos de ciudadanos sin poder hacer trámites oficiales.

Aparentemente, los ciberdelincuentes entraron en el sistema oficial de la ciudad cuando uno de los trabajadores ingresó a un enlace que llegó a su correo electrónico. Esto permitió cargar el malware e infectar todo el sistema.



El ataque ocasionó muchos dolores de cabeza tanto para los trabajadores, como para los ciudadanos en general. Aparte de la captura de registros, el correo institucional se deshabilitó, los empleados y proveedores recibían sus pagos mediante cheques en vez de depósitos a sus cuentas como se hacía normalmente, y los policías no podían ingresar llamadas del 911 a su sistema.



La vocera Rose Anne Brown dijo a la agencia estadounidense Associated Press que la ciudad, de 35.000 residentes, ha estado trabajando con consultores de seguridad externos, quienes recomendaron que se pague el rescate pese a que no hay garantías de que los hackers liberen los registros inmediatamente.

Brown dijo que los hackers exigieron el pago mediante bitcóins y aunque, si bien es posible rastrear las criptomonedas a medida que se gastan, los propietarios de las cuentas no son necesariamente conocidos. Por lo que es el método de pago preferido en los ataques de ransomware.

Los ataques no cesan

En los últimos años, numerosos gobiernos y empresas se han visto afectados en los Estados Unidos y en todo el mundo. Una prueba de esto es lo sucedido en Baltimore, ciudad que se negó a pagar 76.000 dólares a ciberdelincuentes luego de un ataque similar que ocurrió el mes pasado.



Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos acusó a dos iraníes el año pasado por presuntamente ejecutar más de 200 ataques de ransomware, incluso contra las ciudades de Atlanta y Newark (Nueva Jersey). Los hombres, que no han sido arrestados, recibieron más de 6 millones de dólares en pagos y causaron 30 millones de dólares en daños a los sistemas informáticos, tal como lo informaron los fiscales federales.



El año pasado, el Gobierno Federal también acusó a un programador de Corea del Norte de cometer el ataque "WannaCry" que infectó los computadores de los gobiernos, bancos, fábricas y hospitales en 150 países. También se cree que le robó 81 millones de dólares a un banco de Bangladesh.



