¿Cómo saber si su televisor dejará de funcionar? Aquí le contamos varias señales

Seguramente usted habrá escuchado o incluso experimentado que su televisor o el de alguno de sus conocidos presenta fallas. Estas pueden ser por el sonido, la imagen, manchas, entre otros tipos de daños.



También debe saber que son variadas las situaciones en las que usted puede prever que se va a dañar este dispositivo tecnológico.



(Puede leer: Samsung lanza nuevos productos con ayuda de IA: imagen en 8K y mejoras de audio).

Teniendo en cuenta lo anterior, y también resaltando que este elemento es considerado importante en los hogares, le contamos algunas de las señales más comunes con las que usted podrá identificar si su televisor se va a dañar o necesita alguna reparación.

Facebook Twitter Linkedin

Televisores a través del tiempo. Foto: IStock

Estas son algunas señales que le permitirán saber si su televisor se está dañando

- Problemas de sonido: en varias ocasiones, es normal que usted encienda su televisor y este no tenga sonido.



En primer momento, no debe alarmarse. Asegúrese de que el dispositivo no esté en mute, ni que tenga todo el sonido abajo.



No obstante, si verifica las funciones mencionadas hace un momento y el sonido del televisor no volvió, seguramente, es una falla en el dispositivo.



En ese tipo de situaciones, hay personas que recurren a apagar y desconectar, y en varios de los casos sí funciona. Aunque esto significa que el mismo artículo le está dando a conocer que existen alteraciones negativas internas.



Otra de las formas en las que usted podría notar daños es que sienta que los parlantes están distorsionados o sucios.



(Puede leer: LG aumenta un 70% el rendimiento gráfico de sus nuevos televisores OLED).



- Disminución de la calidad de imagen: esta es una de las señales más comunes. Cuando este tipo de dispositivo tecnológico pierde calidad en sus colores, aparecen manchas y rallas que no solo determinan que los píxeles están acabando su ‘vida útil’, sino que también el televisor, lentamente, está dejando de funcionar.



Por lo general, estos problemas se presentan cuando existe un daño en la pantalla o en el sistema operativo.



- Quemado de pantalla: esto ocurre básicamente en el difusor de imagen. Pero ¿cómo saber si su pantalla se quemó? La respuesta radica en que esto pasa al instante en el que su televisor toma una única imagen, es decir, cuando se queda congelada por largas horas y no responde.



Según el portal de HardZone, líder en España frente a temas tecnológicos, "la causa de las quemaduras de pantalla tiene que ver con el ciclo de vida variable de los componentes que producen la luz en la misma. A medida que estas partes envejecen, su brillo cambia y, por lo tanto, su representación de los colores también lo hace".



"Cuando una imagen ha estado estática mucho tiempo en la pantalla, los píxeles que la componen han estado trabajando a un ritmo diferente que los demás y, por lo tanto, han envejecido más de la cuenta al tener un mayor desgaste", se lee en el medio mencionado.



- Píxeles muertos: este tipo de hechos ocurre cuando alrededor de tres píxeles no funcionan, esto hace que automáticamente en la pantalla se genere una mancha negra o de un color en específico.

​

- Problemas con los puertos hdmi: aquí usted debe tener en cuenta que frente esta tipología de fallos, las posibilidades son diversas.



A veces, cuando los puertos de su televisor se dañan, puede significar que el hardware secundario tiene un problema, o también puede ser porque el controlador gráfico está molestando.

Facebook Twitter Linkedin

El televisor es uno de los aparatos más usados por las familias Colombianas. Foto: iStock

(Puede leer: Amazon Alexa: televisores compatibles con este asistente y estas cosas pueden hacer).

¿Qué debe hacer si su televisor se daña o presenta algún problema?



En primer momento, asegúrese de revisar la configuración del dispositivo, guiándose del manual, esto con el fin de que usted quede completamente seguro de que no lo puede reparar.



Si el televisor aún cuenta con garantía, puede llevarlo al almacén, con su factura, para que determine la dificultad, y posteriormente, una solución.



En el caso de que no tenga garantía, puede buscar ayuda de un técnico especializado en este tipo de situaciones.

Lea más noticias...

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS