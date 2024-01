Los cinco riesgos de descargar WhatsApp Plus APK

En el mundo de la mensajería móvil, WhatsApp Plus se destaca como una alternativa intrigante a la popular aplicación WhatsApp. Desarrollada por el programador Rafalense en 2012, esta versión no oficial ofrece opciones de personalización avanzadas, como cambiar colores, configurar la privacidad de confirmaciones de lectura y publicar estados más extensos.



Además, los usuarios pueden acceder a funciones como la consulta de historiales de mensajes editados y traducción instantánea de textos.



A pesar de sus atractivas funciones, WhatsApp Plus presenta importantes desventajas en términos de seguridad. Al no estar aprobada por Meta y carecer de cifrado de extremo a extremo, la aplicación puede exponer a los usuarios a riesgos de seguridad y violaciones de privacidad. Además, su uso puede resultar en la prohibición permanente de la cuenta oficial de WhatsApp.



La aplicación tiene IA. Foto: WhatsApp.

La instalación de WhatsApp Plus requiere la descarga de un APK, ya que no está disponible en la tienda oficial de Google, y es incompatible con la aplicación original de WhatsApp, lo que obliga a los usuarios a desinstalarla antes de su uso.



Esta versión no oficial de WhatsApp continúa evolucionando, añadiendo y eliminando características regularmente. Sin embargo, los usuarios deben sopesar cuidadosamente los riesgos de seguridad frente a las funciones exclusivas que ofrece WhatsApp Plus.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.