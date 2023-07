La inteligencia artificial (IA) le permite agilizar la toma de decisiones, ya que puede analizar grandes cantidades de datos en mucho menos tiempo que los seres humanos. Las herramientas que usan estos ‘cerebros’ permiten tomar decisiones fundamentadas en, información con mayor celeridad. Así funciona, por ejemplo, la aplicación que usted tiene en su dispositivo móvil y que le traza una ruta en una hora pico en la ciudad.

En los teléfonos inteligentes, también la IA se utiliza normalmente para bloquear y desbloquear el acceso, ya que guarda la información en su dispositivo y le ahorra tiempo de teclear una contraseña o un código.



Además de estos usos, diversas aplicaciones han llamado la atención por su modelo conversacional, para la producción de textos o el desarrollo de tareas.



De esta forma las máquinas son capaces de entender, procesar y responder al lenguaje humano como chatbots y los asistentes de voz, y así comunicarse a través de una interfaz ya sea hablada o escrita.

ChatGPT

A través del código de lenguaje, se pueden solicitar varios juegos. Foto: iStock

Si bien Chat GPT es actualmente, la IA conversacional más potente, tiene ciertas limitaciones. Este robot de chat o chatbot de la empresa OpenAI es de libre uso, por lo que muchas personas han realizado trabajos para producción de textos. Su principal inconveniente es que no siempre se puede utilizar debido a que cuenta con mucha demanda y sin la versión de pago no se tiene acceso a la misma amplitud y profundidad de información. Además por no estar conectado a un motor de búsqueda, es posible que no pueda proporcionar resultados tan completos o actualizados debido a que está entrenado con datos hasta cierta fecha. Y aunque con la actualización que recibió a GPT4 es más preciso, aún comete errores.

Bard

‘Bard’ es el chatbot de Google el cual ha tenido varios avances en las últimas semanas Foto: Tomado de Blog de Google

Google está detrás del desarrollo de su chat de inteligencia artificial Bard, que está disponible en 180 países e inicialmente estaba solo en inglés, pero ahora ya habla español. Recientemente la empresa anunció la integración de esta tecnología a muchas otras plataformas, incluida la búsqueda en línea.

Es un modelo conversacional y permite a los usuarios recibir textos e imágenes. Para usarla se puede visitar la página Bard.google.com y solo requiere de una cuenta de Google.

Después de que el chatbot responda a la consulta, puede ver otros comentarios, tiene la opción de explicarle conceptos, editar su mensaje y modificarlo para obtener una nueva respuesta.

Cm3leon

Ejemplo de generación de imágenes de Cm3leon Foto: Meta

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp ahora se lanzó a la competencia de las Inteligencias artificiales al lanzar CM3leon, una herramienta de inteligencia artificial (IA) generativa capaz de generar imagen a partir de un texto y viceversa. Aunque aún no se sabe cuándo estará disponible para el público, se sabe que es un modelo multimodal entrenado con una receta adaptada de modelos de lenguaje de solo texto, que incluye una etapa de preentrenamiento aumentada de recuperación a gran escala y una segunda etapa de ajuste fino supervisado (SFT) multitarea. Además de generar secuencias de texto e imágenes puede hacerlas de manera arbitraria y editarlas. Por ejemplo, un cactus en el desierto de manera artística o realista

Synthesia

El robot social humanoide impulsado por IA "Nadine", inspirado en la profesora Nadia Magnenat Thalmann (derecha). Foto: AFP

Esta empresa que está basada en Londres permite crear videos, incluye más de 60 idiomas y varias plantillas, una grabadora de pantalla y una biblioteca multimedia. Permite el uso de más de 70 avatares predeterminados que dependen además de la imagen, de la intención, humor y estilo. Pero también se pueden crear los propios, basados en imágenes que simulen un gemelo digital. Del mismo modo tiene una opción de generación de voz para la narración y también se pueden incluir subtítulos. Además permite que se pueden cargar las marcas o plantillas personalizadas para la producción de videos largos o cortos, con imágenes de apoyo del tema o sin ellas. Por ejemplo un presentadora de noticias sobre el clima de la ciudad.

Llama2

El 31 de julio de 2012, la empresa Microsoft lanzó al mercado la nueva aplicación de mensajería. Foto: iStock

El modelo de inteligencia artificial generativo de lenguaje de código abierto de Meta y Microsoft estará disponible de forma gratuita tanto para la investigación como para el uso comercial. Es similar a otros modelos lingüísticos predictivos basados en IA, ya que utiliza una secuencia de palabras como entrada para generar texto automáticamente en más de 27 idiomas. Según Meta, el modelo cuenta con más de 70.000 millones de parámetros, lo que permite ofrecer resultados más precisos y un lenguaje más natural. La nueva versión incluirá un código preentrenado y ofrecerá conversaciones más fluidas. Estará en el catálogo de inteligencia artificial de Azure y los servicios de la nube de Microsoft.

