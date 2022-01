La tecnología está cambiando el mundo y por esto hay que encontrar herramientas con las que los usuarios se sientan cómodos, sobre todo aquellos que no están familiarizados con los desarrollos digitales día a día.

Estos son cinco dispositivos para alguien de la tercera edad que pueden facilitar su vida y su relación con la tecnología

Teléfono inteligente

Uno de los más recomendados por sus características es Apolo, un Smartphone con tecnología 4G que está diseñado para adultos mayores y cuenta con aplicaciones como WhatsApp o Facebook.



También tiene un botón de asistencia por geolocalización (GPS) y una base de carga estable y fácil de utilizar.



Puede leer: iPhone SE 3: precio, características y posible fecha de lanzamiento



Sin embargo, también se sugieren otros smartphones que sean de buen tamaño y cuenten con GPS para alguna eventualidad. Sin dudas, un celular con un manejo sencillo brinda más confianza y un elemento de entretenimiento adecuado.

Facebook Twitter Linkedin

Celular para personas de la tercera edad Foto: Amazon Apolo

Pastillero inteligente

Conforme los años pasan, los medicamentos se convierten en una compañía permanente, bien sea para apoyar la salud o para prevenir futuras enfermedades.



No obstante, la memoria no es un don eterno y una ayuda tecnológica no cae mal. Un invento para este problema es el Pastillero inteligente Ellie, un artefacto que parece un teléfono pero envía notificaciones e informa si se llevan las rutinas correctamente.

Pastillero inteligente

Facebook Twitter Linkedin

Pastillero inteligente Foto: Amzon Ellie

Altavoces para el hogar

En muchas oportunidades relacionarse con la tecnología no es una tarea sencilla y es que los atajos, patrones e incluso las mismas aplicaciones se vuelven confusas para alguien que no las usa con frecuencia, por esto un asistente puede facilitar las cosas.



Altavoces como Alexa o el Google Nest Mini con dispositivos compactos que responden a comandos por vos e incluso se pueden conectar con los celulares o con diferentes electrodomésticos que tengan una tecnología similar para que las personas solo deban pedir las cosas para que se efectúen.



Le puede interesar: Rappi patrocina a la Selección Colombia y anuncia beneficios para usuarios





Por ejemplo, poner música, prender o apagar las luces o activar la alarma de la vivienda. Estas son alternativas que pueden hacer más sencilla la vida en tiempos donde la tecnología avanza a grandes pasos.

Facebook Twitter Linkedin

El Nest Mini está disponible en dos colores, el chalk y charcoal. Foto: Cortesía Google

Aspiradoras inteligentes

Siguiendo la misma línea de domótica (tecnología para el hogar), una alternativa que puede facilitar la vida y evitar las fatigas de asear un espacio son las aspiradoras inteligentes.



Artefactos que son encendidos y automáticamente empiezan a avanzar por los cuartos aseando el piso y dejándolo impecable, sin que los usuarios deban tener mayor esfuerzo.



En otras noticias: TikTok pone a prueba nueva categoría con suscripción



Además, este tipo de electrodomésticos incluso se guardan solos ya que en muchas oportunidades basta con ubicar el punto en el que se debe organizar para que termine su recorrido allí, sin necesidad de buscarlo por todo el recinto.

Facebook Twitter Linkedin

la nueva aspiradora de CES 202O Foto: BLOOMBERGg

Alarma tecnológica

La seguridad debe ser un tema de primera mano y para que las personas puedan mantenerse tranquilas una herramienta que puede resultar muy útil es la Ring Alarm. Un sistema de vigilancia que contiene una instalación base, un sensor de contacto, detector de movimiento, teclado y extensor de alcance.



Además, es compatible con asistentes por voz como Alexa, para que pueda ser manejado por medio de esta tecnología

Facebook Twitter Linkedin

Ya no es un sueño, la domótica del futuro al alcance de sus manos Foto:

También puede leer:

Crean colegio especializado en videojuegos para adolescentes en Japón



Estas son las ventajas de usar el ‘modo avión’ en su celular



Android: así puede conectarse a una red Wifi sin tener la contraseña





TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET