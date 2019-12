Uber tuvo más de 3.000 reportes de agresiones sexuales en EE. UU.

Más de 3.000 denuncias de agresiones sexuales que involucraron a conductores o pasajeros y 170 personas muertes en accidentes de tráfico son algunos de los números que se conocieron con el primer Informe de seguridad de Uber, publicado el jueves.



Los datos corresponden a un universo de más de 2.300 millones de viajes de Uber que se realizaron entre 2017 y 2018 en Estados Unidos.



El informe, de 84 páginas, hace parte de una campaña de la plataforma por enfrentarse a críticas de acoso sexual e inseguridad por parte de legisladores en el mundo.



La firma, que comparó sus cifras con el universo de violencia en EE. UU., asegura que los incidentes reportados graves son un reflejo de una problemática más y que equivalen a un 0.1% del total de los viajes.

El documento llega después de que Uber prometió hace más de un año publicar un estudio de seguridad. Esa iniciativa fue retomada posteriormente por Lyft, el segundo competidor en aplicaciones de transporte compartido en EE. UU., quien aún no ha publicado su informe.



La empresa aseguró que compartirá los hallazgos con otras compañías cuando encuentre a conductores acusados ​​de fallas graves de seguridad y que en adelante espera publicar informes de seguridad cada dos años.



Sin embargo, se trata de un esfuerzo significativo que llega después de la tormenta de 2017 cuando Uber estuvo en el ojo público después de que su anterior director ejecutivo, Travis Kalanick, fuera acusado de múltiples casos de acoso sexual en la compañía.

El fundador y exdirector general de Uber, Travis Kalanick, durante una convención del Instituto de Directores en Londres. Foto: EFE / Will Oliver

Tras la renuncia de Kalanick, el actual CEO, Dara Khosrowshahi, asumió el liderazgo y ha trabajado por limpiar la reputación de la firma y mejorar las relaciones con reguladores del mundo.



Aunque después del reporte la acción de la compañía cayó alrededor de un 1.5 por ciento, la publicación podría aminorar las críticas de distintos sectores frente al manejo de la problemática. Desde su debut en la bolsa, las acciones de Uber han caído más del 35% desde su oferta pública inicial en mayo de este año.

Resultados del informe

En el apartado de agresiones sexuales, el análisis de Uber mantiene que los socios conductores informaron casi tantas acusaciones de agresión sexual como los pasajeros, quienes hicieron el 56% de las reclamaciones.



Los reclamos de acoso reportados van desde besos no deseados hasta violación. "Uber es en gran medida un reflejo de la sociedad", mantuvo Tony West,

director legal de Uber, quien ayudó a liderar el esfuerzo de investigación en los últimos dos años.



"El hecho triste y desafortunado es que la violencia sexual es más frecuente en nuestra sociedad de lo que la gente piensa. A la gente no le gusta hablar sobre este tema", dijo en un comunicado.



Aún así, Uber mantiene que un 0.1% de los viajes tuvieron una solicitud de soporte relacionada a problemas de seguridad, con un mayoría de casos menos graves como quejas por frenar de repente o una pelea verbal.



En cuanto a los reportes de incidentes críticos de seguridad, Uber detectó que se trata de 0.0003% de los viajes. Del total de las solicitudes de transporte que recibe la plataforma, 1.4% corresponde a solicitudes como objetos perdidos, quejas sobre la ruta o solicitudes de reembolso.

El reporte clasificó las agresiones sexuales en cinco categorías: Besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual, intento de penetración sexual no consensuada, toque no consensual de una parte sexual del cuerpo, besos no consensuales en una parte sexual del cuerpo y penetración sexual no consensuada.

La firma reveló gráficos sobre los reportes de agresiones sexuales en Uber para 2017 y 2018 en 5 categorías de clasificación. Foto: Uber

Al respecto, Uber calcula que entre 2017 y 2018, hubo un descenso del 16% en el promedio de incidentes de categorías de agresiones sexuales y que en 2019, las proyecciones mantendrían la tendencia a la baja.



Según el documento, del total de reportes de agresiones sexuales, 45% acusan a los pasajeros, 54% a los conductores y 1% a un tercero.

Según el recuento de reportes de agresiones sexuales en Uber un 54% de los casos el acusado es un conductor. Foto: Uber

Uber clasificó las probabilidades de agresión sexual en categorías siendo la más común la de toque no consensual de una parte sexual del cuerpo con una probabilidad de 1 en 800.000 viajes.



La categoría de besos no consensuales de una parte del cuerpo no sexual ocurrió en 1 cada 2 millones de viajes completados y la de besos no consensuales en una parte sexual del cuerpo 1 en por cada 3 millones de viajes completados.



En las clasificaciones de lo que llaman penetración sexual no consensuada la probabilidad es de 1 en 5 millones de viajes, según Uber un 0.00002%.Estas cifras pueden compararse con el promedio estimado de viajes que se realizan cada día en EE. UU. que es de 3.1 millones de viajes, más de 45 viajes a cada segundo.

Medidas de respuesta

"Publicar voluntariamente un informe que discute estos difíciles problemas de seguridad no es fácil. La mayoría de las empresas no hablan sobre temas como la violencia sexual porque hacerlo conlleva el riesgo de atraer titulares negativos y críticas públicas. Pero sentimos que es hora de un nuevo enfoque", dijo West en su publicación en el blog oficial de la compañía.



El tema no es menor para Uber. Preocupaciones por el bienestar de los pasajeros fueron una de las principales razones citadas por reguladores en Londres para revocar la licencia de operación de la firma la semana pasada.



Khosrowshahi ha dicho en algunos espacios públicos que "un precursor para confiar es la transparencia". Según el estudio, la proporción de asaltos al total de viajes disminuyó en un 16% el año pasado a medida que Uber implementó nuevas herramientas de seguridad.

Dara Khosrowshahi revela que este año han pagado en el país $ 44.000 millones en impuestos, como resultado de operaciones a través de la plataforma. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Cuando recibimos un informe de agresión sexual, retiramos inmediatamente el

acceso del acusado a la aplicación mientras nuestros agentes de soporte completan

Un ejemplo de ello es que cuando el sistema identifica actividades inusuales se pone en contacto con conductores y clientes. También se agregó un botón de pánico para contactar al número de emergencias y se habilitó la opción de compartir el recorrido con contactos de confianza.



En 2017, Uber creó un equipo especializado para brindar apoyo a conductores y pasajeros que informan sobre los incidentes de seguridad más graves. Los miembros de dicho equipo son capacitados para abordar situaciones difíciles y delicadas, y pueden ayudar a los usuarios a contactar con entidades.



De acuerdo a las políticas de Uber, en el proceso de selección no se aceptan a personas que hayan sido condenadas por delitos graves en los últimos 7 años a la hora de la solicitud. En caso de delitos como agresiones sexuales contra niños, asesinato, terrorismo y secuestro, en cualquier momento de la historia de la persona, el conductor potencial resulta descalificado.



Así mismo, Uber aplica una verificación de antecedentes constante, que cada año revisa el comportamiento de los socios conductores. Esa herramienta monitorea y señala nuevos delitos penales que usan para garantizar que los conductores cumplan con los estándares. "Desde que lanzamos esta tecnología, se han eliminado más de 40,000 controladores de la aplicación debido a la detección continua", dice el informe.



Para 2020 se prevé que realicen jornadas de educación para la prevención del acoso sexual a los conductores en todos los estados de EE. UU. En algunas ubicaciones se habilitará la opción de enviar un mensaje al 911, sin necesidad de llamadas.



Uber también anunció una alianza con el Centro Nacional de Recursos para la Violencia Sexual y el Instituto Urbano en EE. UU. para crear un sistema de clasificación de agresiones de código abierto para que otras compañías puedan usarlo y mejorar la seguridad.

REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Bloomberg