Víctor Muñoz, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, hizo un balance de la digitalización de Colombia y las tareas pendientes que deja este Gobierno.

“La política de transformación digital tiene siete grandes pilares: el talento, economía, seguridad, conectividad, gobierno, innovación y cocreación. La seguridad digital es vital y será necesaria, pues a medida que se avanza en la digitalización son más los riesgos, no solo en bloqueo, sino en pérdida de información o de infraestructuras críticas”, expuso Muñoz.



Si bien hay un aumento de los ataques, para el directivo esto tiene subregistro, pues se basa en las denuncias y a las empresas les apena no estar preparadas para estos ataques. Además, el primer riesgo que se tiene es no conocer la conversación dentro de las compañías.



Muñoz recordó los casos de los ataques al Invima y del Dane y la diferencia entre los dos, al estar uno en la nube y el otro no. Además de tener las políticas descritas, que no funcionan.



“Al inicio del Gobierno, se estableció la política digital como parte del plan de desarrollo, tuvimos la resolución 500 del Mintic, la adhesión al Convenio de Budapest, directrices presidenciales en ciberseguridad, en procesos, herramientas e inversiones. La política existe toda, los documentos están, pero en la cultura de las instituciones, talento y recursos es donde hay brecha que aún se tiene que cerrar como Gobierno Nacional”, expuso.



Además, sugirió que el país debe estar atento a las amenazas crecientes y existentes.



“Los ataques raramente empiezan de improviso y es importante mantener este pilar en los futuros gobiernos, por su efecto en la cuarta revolución industrial, ya que el país está enfocado en ser un early adapter y ha hecho un esfuerzo en la formación, en ser un hub de servicios y exportadores de talentos”, agregó.

Para el caso de la conectividad, el plan de gobierno del presidente Duque se planteaba la propuesta de establecer internet al 70 por ciento de la población, meta que se cumplió, pues, según datos otorgados por Mintic, Colombia alcanzó las 46,4 millones de conexiones a internet en 2021.



Además, en julio del año pasado desde el Gobierno se expidió la Ley 2108, que declaró a internet un servicio público esencial; así mismo garantiza la conectividad de toda la población. Así que la tarea pendiente es ampliar y garantizar ese acceso.



Actualmente, Tigo y Claro están en proceso de renovar las bandas y se renovará cerca del 70 por ciento del espectro.



“El próximo gobierno de Colombia tiene la oportunidad de mejorar la articulación entre el sector público y privado e incentivar las inversiones necesarias para lograr el cierre de la brecha digital y la evolución de las redes”, explicó Samuel Hoyos, presidente de, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil).



Según Hoyos, los precios de espectro constituyen una barrera para las inversiones. “Estamos listos para participar en la licitación de 5G, pero va a ser exitoso con que las condiciones de renovación de espectro y subasta se hagan de acuerdo al principio de maximización del bienestar social”, apuntó.



De hecho, el Mintic lanzó una consulta pública sobre los avances en materia de desarrollo de 5G en Colombia enfatizando en cómo se prevé en los próximos años.

