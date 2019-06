Cibercrimen le cuesta a Colombia 190.000 millones de pesos al año

Distintos ataques como la suplantación de tarjetas SIM, vishing (mediante llamada telefónica), fraude enviados por WhatsApp, fraude de criptomonedas, ransomware, afectación de correos corporativos y muchos más, le costaron a empresas y agencias gubernamentales colombianas más de 190 mil millones de pesos en 2017, según el último reporte publicado por el Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Fenómenos como la globalización desarrollaron dinámicas corporativas y apalancaron el crecimiento exponencial de los mercados, trayendo consigo tecnologías inteligentes y simultáneamente amenazas virtuales que circundaron los entornos corporativos con el objetivo de atacar a sus víctimas en el momento exacto.



Las empresas que exponen más información a sus clientes o proveedores, al igual que las que usan las tecnologías informáticas para optimizar procesos, se exponen más a los ciberataques. Por ende, deben implementar soluciones mas sofisticadas para su

protección.

Según Jay García, arquitecto de soluciones de ciberseguridad de la compañía Controles Empresariales explicó en un comunicado que a pesar de los casos registrados de ciberataques y sus consecuencias en el mundo corporativo, alrededor del 80 por ciento de las juntas directivas no hacen de la ciberseguridad un tema estratégico para sus compañías. El 87% de las organizaciones todavía operan con niveles limitados de ciberseguridad y resiliencia, mientras que el 77% trabaja con medidas de protección básicas en materia de ciberseguridad. Esta falsa percepción de seguridad hace más fácil la labor de un ciber atacante”.



También afirma que entre las principales preocupaciones de las organizaciones

está que los empleados representan la mayor debilidad (34%), esto por la baja

conciencia de los riesgos a los que se está expuesto y la poca cultura de seguridad,

aclarando que las organizaciones han hecho muy poco para cambiar esta situación.



En segundo término, hay que señalar que la mayoría de las organizaciones podrían

no identificar todas las violaciones e incidentes de las que son víctimas (82%) lo

cual impide una adecuada y oportuna reacción.



De ahí que las compañías Pymes también resultan atractivas para quienes están

detrás de estas ciberamenazas, pues según Data Breach Investigations Report

2018 el 73% de estas y el 56% de las microempresas utilizan al menos un software

como servicio. En otras palabras, si una ciberamenaza está en capacidad de

neutralizar, paralizar o destruir los procesos de una organización grande, las Pymes

enfrentan un nivel de vulnerabilidad mayor en la medida en que no cuentan con

lineamientos de protección adecuados.

En el ámbito local, según la plataforma especializada en el análisis de servicios

tecnológicos Comparitech, Colombia ocupa el puesto 39 en términos de

vulnerabilidad en el marco de las ciberamenazas: En computadores las infecciones

afectan el 16.4% de los sistemas, mientras que el 12.52% de los dispositivos

móviles están infectados con algún tipo de malware que tiene como objetivo ingresar

de manera fraudulenta en el sistema de los usuarios.



Atendiendo a esta necesidad, Controles Empresariales, ofrece a las organizaciones la posibilidad de protegerse en materia de ciberseguridad, razón por la cual recibió un reconocimiento en la categoría Best Non Endpoint otorgado por parte de Kaspersky Lab a aquellos socios que impulsan ventas de su portafolio de servicios, en este caso en el marco de seguridad para ambientes industriales.



Por último, García añade que el cibercrimen en Colombia tiene una tasa de

crecimiento del 28,3% año tras año según reporte del Centro Cibernético Policial,

donde aparecieron nuevas amenazas para la seguridad cibernética que atacan el

bolsillo además de un bien invaluable: la privacidad de los ciudadanos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET