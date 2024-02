Ciberataques en 2023: el 56% fueron causados por credenciales robadas, según informe

Este 6 de febrero se celebra el Día de la Internet Segura y con él llegan varios informes sobre la situación actual sobre este tema a nivel global y local. Por ejemplo, Microsoft indicó su informe Encuesta Anual sobre Seguridad en Línea que, la desinformación lidera los riesgos digitales, con un 50 % a nivel mundial y 60 % en Colombia. Le siguen las amenazas personales (44 % global, 46 % local) y los contenidos violentos (34 % global y 45 % local).



Por otro lado, el Informe sobre Adversarios Activos de la compañía Sophos X-Ops, informe descubrió que en 2023, por primera vez, las credenciales comprometidas (donde un ciberdelincuente utiliza los datos de inicio de sesión robados para acceder a la red de una empresa) fueron la principal causa de ataques que provocaron robos de datos y ataques de ransomware.



En cifras, más de la mitad (56%) de los ataques analizados vinculados a información de inicio de sesión, como nombre y/o contraseña, estuvieron comprometidos y estos datos acabaron en manos indeseables. Esto representa un aumento del 26 % de 2022 a 2023.



"La mejor manera de proteger tus datos e información es no darlos en primer lugar. Solo porque un sitio te pida tu fecha de nacimiento, no significa que la necesite ni tenga derecho a ella. En pocas palabras, si un sitio o servicio no tiene tu información, no puede perderla, divulgarla accidentalmente ni puede ser robada de ellos", indicó Sophos X-Ops.



Existen varias recomendaciones a la hora de cuidar de su información. Una de ellas es tener cuidado al hacer clic en enlaces. Otro es, mantener todas las aplicaciones, herramientas y dispositivos actualizados, además de invertir en un buen software de seguridad y sospechar de cualquier mensaje o contacto que pida información personal.

