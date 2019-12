Estado de emergencia por ciberataque en Nueva Orleans

Por lo menos cuatro mil computadores y cuatrocientos servidores se vieron afectador en el ataque cibernético que vivió Nueva Orleans el fin de semana. Según Kim LaGrue, jefa de información de la cuidad, a las cinco de la mañana se detectó actividad sospechosa en la red de la cuidad y como medida de precaución, alrededor de las once de la mañana se apagaron varios servidores y computadoras.

Tal parece que se detectó la presencia de un ransomware – programa que restringe el acceso a la información de forma permanente hasta que se pague un rescate - sin embargo, en ningún momento se hizo la solicitud de un pago para la liberación de la información, es más, parece que no hay información comprometida y que solo fue un intento de robo que se evitó con éxito.



Aunque NOLA calificó el ataque como minúsculo lo están investigado junto con la Guardia Nacional de Lousiana, El FBI, el Servicio Secreto y la Policía Estatal. Las actividades en la cuidad están retomando nuevamente y se espera que para el fin de semana todo marche con normalidad.



La Oficina de Seguridad Nacional y Preparación para Emergencias de Nueva Orleans manifestó por medio de Twitter que todos los empleados fueron alertados para apagar y desconectar sus equipos, además de desactivar la red de Wifi de todos los celulares y otros dispositivos inalámbricos.



La alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, señala que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes, en julio de este año, John Bel Edwards, gobernados de Luousiana, también declaró estado de emergencia tras un ataque a nivel estatal que terminó afectando varios distritos escolares.



En febrero del año pasado el Departamento de Transporte de Colorado fue atacado por el ransomware SamSam – virus que afecta a los sistemas por medio de descargas maliciosas, no autorizadas y correos electrónicos – exigiendo un pago de rescate en Bitcoins, este caso más de 2.000 ordenadores tuvieron que ser apagados para hacer frente al ataque.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET