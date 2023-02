En abril de 2022 el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) advirtió que Quibdó, la capital de Chocó, llevaba tres días incomunicada por un problema de conectividad.



Su representante Richard Moreno explicó a la ‘W Radio’ que la falta de acceso a internet y telefonía móvil “aumenta el riesgo y generaliza la violencia ya que la misma no se puede prevenir ni alertar por falta de medios de comunicación”.

Esta ha sido una situación recurrente y que preocupa a los casi 130.000 habitantes de la ciudad. Con eso en mente surgió hace seis meses Naranja Internet, una empresa que busca cerrar las brechas digitales en la región y, más adelante, en el resto del país.



“La idea empezó a fabricarse a raíz de los inconvenientes permanentes que tiene el único proveedor que está conectado con la red nacional de fibra óptica (Azteca Comunicaciones)”, le narra a EL TIEMPO Andrés Torres, fundador y CEO de la empresa, quien además es chocoano y encontró en otros emprendedores el apoyo financiero.



(Siga leyendo: Claro y AWS en alianza para la migración de empresas).

Facebook Twitter Linkedin

La empresa llega también a Cantón del San Pablo, municipio ubicado en el departamento de Chocó. Foto: Imagen suministrada por Naranja Internet

Torres recuerda que esa desconexión se presentó por un inconveniente entre el proveedor del servicio y el dueño de un predio por donde debían pasar algunos cables. Al no ponerse de acuerdo se afectó a toda la zona y tuvo que intervenir el Ministerio de las TIC y la Gobernación.



“Azteca le presta servicio a 13 municipios en todo el departamento y es la única vía que tienen los demás operadores”, afirma.



Las condiciones geográficas del territorio también se convierten en un gran reto, por tanto Naranja Internet optó por conectar Medellín y Quibdó por medio de fibra aérea inalámbrica, “esa es la troncal para podernos conectar con los demás puntos a nivel nacional”.



El usuario final goza de fibra óptica sin intermediarios: “Ese es el propósito principal, llegar al barrio donde no llega ningún otro operador a ofrecer fibra óptica con buen ancho de banda y precios al alcance”. Estos van desde $60.000 hasta $120.000 para paquetes de 15 hasta 40 megas, lo que representa una gran mejora, pues el promedio de conexión antes era de 2 megas y aquellas empresas reconocidas como Movistar y DirecTv no llegaban a los lugares más recónditos.



(Lea también: Quién es Sam Altman, el emprendedor que busca transformar el mundo).



En la actualidad Naranja Internet tiene presencia en seis municipios, incluida la capital del departamento, y su meta a corto plazo (en el primer año) es conectar 10.000 hogares, pero también: “Llevar esta solución a diferentes regiones del país porque sabemos que Chocó no es la única que tiene problemas de conexión”.



“Conseguir los recursos ha sido lo más difícil, pero cada vez que llegamos a una población o barrio nuevo ver la sonrisa de la gente es la recompensa”, añade el fundador.



Vale resaltar que con su labor han logrado brindarle el servicio de Internet a establecimientos educativos que no contaban con este. Para tal efecto, el Ministerio de Educación les ha proporcionado la lista de aquellos que no son cubiertos por ellos ni por la Secretaría de Educación: “Por cada 100 hogares que conectemos vamos a donarle Internet a una escuela o colegio de la región”.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA