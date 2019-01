Crean la primera calle comercial con pagos por reconocimiento facial

China ha puesto en marcha un sistema de pagos por reconocimiento facial en la calle comercial de Wuma, en la ciudad de Wenzhou (este), convirtiéndose en la primera vía en implantar esta tecnología en el país asiático, informó el diario oficial 'China Daily'.

El sistema, fruto de un acuerdo entre las autoridades locales y Ant Financial -una compañía vinculada al gigante del comercio electrónico Alibaba y dueña de la popular plataforma de pago Alipay-, se ha instalado en alrededor de veinte tiendas de Wuma, según el rotativo estatal.



Los clientes podrán realizar el pago de sus compras a través de "Dragonfly", un equipo de cámaras en 3D conectado directamente con Alipay, en un proceso que no supera los diez segundos.



Según Yang Peng, vicepresidente de Ant Financial, dicho sistema puede distinguir entre una imagen real y una fotografía, "con una tasa de precisión del 99,99 %".



El Gobierno de Wenzhou anunció que incrementará el uso de la técnica de reconocimiento facial en otras áreas de la ciudad.



EFE