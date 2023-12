ChatGPT celebra su primer aniversario: un año de evolución en la IA

ChatGPT, el innovador 'chatbot' que ha transformado el panorama de la inteligencia artificial, conmemora su primer año desde su lanzamiento, marcando una era caracterizada por modelos de lenguaje avanzados, interacciones conversacionales y la generación de contenido.



El primer aniversario de ChatGPT: un año de transformación en la IA"

Hace un año, el 30 de noviembre de 2022, OpenAI presentó al mundo a ChatGPT, un revolucionario 'chatbot' que ha redefinido el campo de la inteligencia artificial.



Este sistema conversacional, basado en el modelo GPT 3.5, fue entrenado en la infraestructura de Azure de Microsoft utilizando aprendizaje por refuerzo y retroalimentación humana.



Desde sus inicios, ChatGPT ha dejado a los usuarios asombrados con su capacidad para mantener conversaciones realistas y proporcionar respuestas naturales a preguntas.



A lo largo del último año, ha evolucionado significativamente, permitiendo no solo entradas de texto, sino también imágenes y voz, y ofreciendo respuestas basadas en información en tiempo real a través de Internet.



Con la introducción del nuevo modelo GPT 4, ChatGPT ha expandido aún más sus habilidades. Ahora puede realizar tareas como codificación, generación de subtítulos, análisis, clasificación y redacción de textos largos, todo mientras mejora su capacidad de razonamiento y seguimiento de instrucciones.



A pesar de que OpenAI ofrece varias formas de acceso a ChatGPT, incluyendo una versión gratuita, Microsoft ha contribuido a su adopción generalizada al integrarlo en su navegador



Edge y su motor de búsqueda Bing. Sin embargo, esta incursión no pasó desapercibida para sus competidores, como Google, que unificó sus divisiones de inteligencia artificial para enfrentar el dominio de OpenAI y Microsoft en este campo.



Por otro lado, Meta, aunque admitió que se quedó atrás en el desarrollo de su propia infraestructura de IA, ha avanzado considerablemente durante el último año, lanzando nuevos productos basados en esta tecnología que ahora constituyen uno de sus pilares estratégicos.



ChatGPT es solo una parte del creciente conjunto de aplicaciones que caen bajo el paraguas de la IA generativa, que incluye 'chatbots' como Bard de Google y Claude de Anthropic, así como generadores de imágenes como Dall-E (OpenAI), Stable Diffusion (Stability AI) y Midjourney (Midjourney).



Esta tecnología en constante evolución se presenta como una herramienta que fomenta la creatividad y facilita las tareas diarias, pero no está exenta de desafíos y críticas. Uno de los principales problemas es la cuestión de los derechos de autor, ya que estos modelos se entrenan con grandes cantidades de datos que pueden aparecer en contenido generado automáticamente.



Además, se ha señalado el riesgo para la ciberseguridad, con ejemplos de ChatGPT utilizándose para generar 'malware'. También existe la preocupación sobre la creación de 'deepfakes' que se utilizan para la desinformación, la manipulación y el fraude.



La regulación de la inteligencia artificial está en marcha, pero no avanza al mismo ritmo que la tecnología. Líderes tecnológicos y el CEO de OpenAI han pedido precaución ante los riesgos que plantea la IA. En la Unión Europea, se están estableciendo bases legales para garantizar la seguridad y transparencia de los sistemas de inteligencia artificial, marcando un importante paso hacia la regulación en este ámbito.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.