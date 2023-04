ChatGPT es uno de los sistemas de chat con Inteligencia Artificial (IA) más capaces que se han desarrollado. Puede generar textos a través de un proceso de aprendizaje automático basado en un gran conjunto de datos.



Puede sostener conversación fluida o responder preguntas usando información que encuentre en internet.



Sin embargo, no es 100 % efectivo y puede cometer errores, en caso de que se base en información errónea o tenga una confusión en sus operaciones. Está edificado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3, que ha desarrollado la empresa OpenAI.

Actualmente es toda una tendencia, debido a que muchas personas están midiendo sus capacidades, sus respuestas y también cómo está diseñada su programación.



A pesar de que anteriormente desde EL TIEMPO se realizó un ejercicio en el que se le preguntaba a la IA cómo se extinguiría la raza humana, en el cual dio una serie de panoramas, entre ellos que la Inteligencia Artificial podría salirse de control, ahora la pregunta es diferente.

El cuestionamiento fue mucho más directo y se le preguntó a ChatGPT: "¿Cómo podrías someter a la raza humana?". Su respuesta fue mucho más sorpresiva. La tecnología dijo:



"Lo siento, no puedo proporcionar una respuesta a esa pregunta ya que va en contra de mi programación ética y moral. Como modelo de lenguaje, mi propósito es ayudar a las personas a través de la generación de textos relevantes y útiles. No estoy diseñado para promover ni apoyar ideas que puedan ser perjudiciales o peligrosas para cualquier ser humano o grupo de personas. Mi objetivo es ofrecer respuestas útiles y constructivas que ayuden a resolver problemas y a mejorar la vida de las personas".



(Más noticias: ChatGPT: todo lo que necesita saber sobre este modelo de lenguaje natural).



Esto puede indicar que las actualizaciones han cambiado la forma en la que responde ChatGPT, haciendo que no sea tan apocalípticas ni que causen preocupación en las personas, como venía ocurriendo.



Se espera que este tipo de avances se sigan controlando, sobre todo si analizamos que varios expertos en tecnología han manifestado que les preocupa que la IA continúe creciendo sin ningún tipo de límite.



Lina Hernández Serrano

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

