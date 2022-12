ChatGPT, el sistema de creación de textos basados en la inteligencia artificial, ha alcanzado una notable popularidad entre los usuarios. Esto último se debe a la facilidad que tiene la IA de responder preguntas y generar conversaciones con las personas.



Es por ello que hemos decidido probar el chatbot, y realizarle algunas preguntas para ver qué respuestas es capaz de dar. El resultado nos dejó impresionados.



“¿Cómo puedo volverme millonario?”

Una de las características más populares de ChatGPT es la capacidad de brindar consejos en base a las dudas o situaciones que el usuario detalle. Así que decidimos preguntar cómo lograr un deseo que la gran mayoría de personas tiene: el de volverse millonario.



La pregunta fue: “Quisiera volverme millonario. ¿Cuáles son las claves para lograr serlo?” Esta fue la respuesta:



“Ser millonario es un objetivo ambicioso, y la verdad es que no hay una única respuesta. Sin embargo, algunas cosas que podrían ayudarte a alcanzar tu objetivo incluyen estudiar una carrera que te permita acceder a trabajos bien remunerados, ahorrar y invertir tu dinero sabiamente, y trabajar duro y de manera constante para avanzar en tu carrera y generar más ingresos. También puede ser útil buscar oportunidades de negocio y ser innovador en tu trabajo o en los negocios en los que estés involucrado. Por supuesto, es importante recordar que el éxito no se mide solo en términos monetarios, y que la felicidad y la realización personal también son importantes en la vida”.



Luego, insistimos con la siguiente pregunta: ¿Cuáles son los mejores consejos que aumentarían las posibilidades para volverme millonaria? Su respuesta fueron los siguientes consejos:

“Como dije anteriormente, no hay una única respuesta a esta pregunta, ya que el camino hacia el éxito varía mucho de persona a persona. Sin embargo, algunos consejos que podrían ayudarte a aumentar tus posibilidades de convertirte en millonario incluyen los siguientes:



Estudia una carrera que te permita acceder a trabajos bien remunerados. Las carreras en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) suelen ofrecer buenas oportunidades laborales y salarios elevados.



Ahorra e invierte tu dinero sabiamente. Es importante ahorrar un porcentaje de tus ingresos y utilizar ese dinero para invertir en opciones que te permitan obtener un buen retorno.



Trabaja duro y de manera constante para avanzar en tu carrera. No te conformes con tu trabajo actual si no estás satisfecho con tu salario o tus oportunidades de crecimiento. Busca nuevas oportunidades laborales que te permitan aumentar tus ingresos y desarrollarte profesionalmente.



Busca oportunidades de negocio. Si tienes una buena idea de negocio, no tengas miedo de perseguirla y trabajar duro para hacerla realidad. Muchas personas millonarias se hicieron ricas gracias a su propio negocio.



Sé innovador en tu trabajo o en los negocios en los que estés involucrado. La innovación es una de las principales fuentes de éxito en el mundo empresarial, por lo que si puedes encontrar formas de mejorar o innovar en tu trabajo o en tus negocios, esto puede ayudarte a generar más ingresos y, con suerte, convertirte en millonario.

En resumen, ser millonario requiere dedicación, trabajo duro y un enfoque enfocado en el largo plazo. Si estás dispuesto a hacer lo necesario y a seguir estos consejos, puedes aumentar tus posibilidades de lograr tu objetivo”.

¿Qué es ChatGPT?



De acuerdo a la propia inteligencia artificial, ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Se trata de una versión de GPT-3 (un modelo de lenguaje) diseñada para ser utilizada en aplicaciones de chat y diálogos en línea.



Asimismo, la IA menciona que ChatGPT es “capaz de mantener conversaciones en línea de manera natural y responder a preguntas sobre una amplia variedad de temas”.



Podemos hacerle toda clase de preguntas y la IA podrá respondernos con naturalidad y brevedad. A su vez, si uno cuestiona una de sus respuestas equivocadas, a menudo el sistema es capaz de admitir su fallo y buscar una solución.



Pero muchos usuarios han destacado en los últimos días la capacidad de la herramienta para ayudar con cuestiones más específicas: por ejemplo, algunos programadores la han usado para escribir rápidamente un código complejo o en un lenguaje poco habitual y algún profesor universitario ha dicho que el chat es capaz de responder adecuadamente algunas preguntas de sus exámenes.