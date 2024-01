CES 2024: Samsung presentó la pantalla flexible In&Out Flip con plegado de 360 grados

Durante su participación en la feria de electrónica de consumo que se celebra en Las Vegas (Estados Unidos) hasta el próximo viernes, Samsung ha presentado sus últimas novedades en electrodomésticos y procesadores, además de compartir su visión sobre la inteligencia artificial (IA).



Una de las destacadas innovaciones en el campo de la movilidad es el In&Out Flip, un concepto de pantalla con diseño de teléfono plegable que puede doblarse en ambas direcciones, lo que posibilita un plegado completo de 360 grados.

En contraste con los dispositivos plegables convencionales, que requieren un panel adicional en el exterior para mostrar información cuando están cerrados, este nuevo formato logra un diseño más delgado y elegante, con una única pantalla que se puede plegar hacia afuera, permitiendo su uso incluso cuando está plegada.



Samsung considera que el In&Out Flip ofrece una nueva alternativa para los consumidores que buscan dispositivos inteligentes plegables más delgados y desean experimentar una experiencia de usuario innovadora con este tipo de 'smartphones'.



Para evaluar la durabilidad de estas pantallas, la compañía las ha sometido a temperaturas extremas que varían entre -20 y 60 grados centígrados, así como a pruebas de impacto con pelotas de baloncesto. Además, han sido sometidas a pruebas de resistencia con arena y sumergidas en agua para determinar su capacidad de resistencia en entornos desafiantes.

Este formato "logra un diseño más elegante y delgado, con una sola pantalla que se puede plegar hacia afuera. Foto: Samsung.

La división Samsung Display también ha aprovechado su presencia en CES para presentar el nuevo Rollable Flex, una pantalla enrollable que puede expandirse hasta cinco veces su tamaño original, y Flex Hybrid, que combina las funcionalidades de las tecnologías plegables y deslizables.



Es importante recordar que Samsung presentó Flex Hybrid en CES 2023, explicando que esta tecnología aplica el plegado en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que el lado derecho puede extenderse hasta 10,5 pulgadas (4:3) o 12,4 pulgadas (16:10).



Además de los 'smartphones', en CES 2024, la compañía también ha destacado sus últimas innovaciones en pantallas, incluyendo una nueva versión RGB de OLEDoS (OLED en silicio) para visores de realidad mixta.

Estos paneles de alta definición cuentan con píxeles pequeños, logrados mediante la aplicación de materiales orgánicos a obleas de silicio. Con un tamaño de 1,03 pulgadas y una impresionante densidad de píxeles de 3.500 ppi, se pueden comparar favorablemente con los televisores 4K.



La tecnología de este panel permite la generación de colores (rojo, verde y azul) directamente en la oblea de silicio, eliminando la necesidad de una fuente de luz adicional.



Además de estas novedades, Samsung Display ha presentado un monitor QD-OLED UHD con una resolución de 3.840 x 2.160 y una pantalla de 31,5 pulgadas, con una tasa de refresco de hasta 240 Hz y una densidad de píxeles de 140 ppi, lo que equivale a la calidad de un televisor 8K de 65 pulgadas.

La compañía ha presentado sus novedades en el CES 2024 que se lleva a cabo en Las Vegas. Foto: Samsung

La compañía también ha anunciado otro panel de 27 pulgadas con una frecuencia de actualización de iluminación automática de 360 Hz, que promete mejorar la experiencia inmersiva en actividades como juegos y deportes que requieren cambios rápidos de pantalla.



Estas emocionantes novedades se suman a la línea de televisores de Samsung, diseñada para aprovechar al máximo las capacidades de inteligencia artificial (IA), así como a la variada gama de formatos Lifestyle que incluye The Frame, The Serif, The Terrace, The Premier y The Freestyle, todos presentados en CES 2024.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.