CES 2024: los 'Music Frame', nuevos parlantes con forma de portaretratos para el hogar

El mundo tecnológico se centra en la actualidad en la Feria de Electrónica de Consumo (CES), que se está llevando a cabo desde el 9 de enero. Este evento, que finalizará el viernes, es el escenario donde tanto gigantes tecnológicos como startups innovadoras están revelando sus más recientes avances y proyectos.



(Le puede interesar: Asus ZenScreen Fold OLED MQ17QH: características del monitor portátil plegable de CES).



Con más de 4.000 expositores y cientos de expertos de la industria, el CES de este año destaca por su enfoque en la inteligencia artificial (IA), prometiendo ser el tema estrella del evento.

El nuevo 'The Frame' TV de Samsung

Samsung ha redefinido la interacción entre la tecnología y el diseño de interiores con su innovador 'The Frame TV', que combina funcionalidad y estética de manera excepcional. Alejándose de los típicos rectángulos negros de los televisores convencionales, 'The Frame TV' se ha integrado armoniosamente en los hogares gracias a su capacidad para mimetizarse como una obra de arte.



Con opciones de biseles personalizables, incluyendo estilos en elegante madera, y una pantalla mate que exhibe una vasta colección de obras de arte renombradas cuando no está en uso, este televisor cumple una doble función: es tanto un dispositivo tecnológico de alto rendimiento como una pieza de diseño distintiva.



(Le puede interesar: CES 2024:las mejoras y nuevos dispositivos presentados por LG en la feria de tecnología).

Esta nueva invención no es un televisor, sino un altavoz de música, que evoca comparaciones con el altavoz de marco Sonos/Ikea Symfonisk. Con una impresión física en el frente, que será personalizable, el 'Music Frame' se camufla como un moderno marco de cuadro, capaz de exhibir arte o fotografías.



Pero no es solo su apariencia lo que impresiona. El 'Music Frame' de Samsung integra woofers y procesamiento de audio inteligente para ofrecer una experiencia de audio superior. Gracias a la tecnología Q-Symphony, el dispositivo puede proporcionar un sonido envolvente al combinarse con los televisores y barras de sonido Samsung 2024, o funcionar como un altavoz inalámbrico independiente.



Este altavoz cuenta con dos woofers, dos tweeters y dos controladores de rango medio, además de guías de onda diseñadas para distribuir el sonido de manera efectiva en un espacio amplio. Con opciones de conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y un cable de alimentación delgado que requiere instalación a través de la pared, el 'Music Frame' promete ser una adición funcional y estéticamente agradable a cualquier hogar.



(Además: XREAL Air 2 Ultra: características de las gafas de realidad aumentada de CES 2024).

Facebook Twitter Linkedin

El televisor y altavoz de Samsung enfocado en diseño. Foto: Samsung.

Más novedades de Samsung para este 2024

En el marco del CES® 2024, Samsung Electronics Co., Ltd. no solo ha sorprendido con el 'The Frame TV' y el nuevo 'Music Frame', sino que también ha revelado su visión futurista de cómo la Inteligencia Artificial (IA) transformará la interacción con dispositivos tecnológicos.



Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente y director de la División Device eXperience de Samsung, resaltó que la IA permitirá que las tecnologías conectadas mejoren las rutinas de las personas de manera no intrusiva y permanezcan “en un segundo plano”.



(Siga leyendo: Facebook e Instagram ocultarán resultados sobre suicidio y autolesiones).

Jonathan Gabrio, director del Centro de Experiencia Conectada de Samsung Electronics América, destacó la integración de la IA en electrodomésticos y televisores. El Samsung Neo QLED 8K QN900D, por ejemplo, cuenta con un procesador NQ8 AI Gen 3, mejorando significativamente la calidad de visualización y el sonido. La serie Neo QLED 8K también presenta Tizen OS Home para una experiencia de entretenimiento personalizada y avanzada.



Samsung también ha hecho hincapié en nuevas funciones de accesibilidad, como el control de lenguaje de signos y la conversión de subtítulos de texto en palabras habladas. Además, presenta The Premiere 8K, un proyector revolucionario con la primera transmisión 8K inalámbrica del mundo, prometiendo una experiencia visual similar a la del cine en casa.



(También: Feria CES 2024: así funciona el primer dron repartidor de DJI, el FlyCart 30).

Además del ya mencionado Music Frame, Samsung ha mostrado mejoras significativas en Ballie, su asistente "rodante" con IA, capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes y ofrecer servicios personalizados.



La colaboración entre Samsung y Microsoft ha dado lugar a la serie Galaxy Book4, potenciando la conectividad y la inteligencia artificial. Esta serie puede sincronizar dispositivos Galaxy, permitiendo una interacción fluida y potenciando el uso de smartphones como webcams para PC, entre otras funciones.



Jaeyeon Jung, vicepresidente Ejecutivo y director de SmartThings, resaltó el papel de la IA en la relación entre los usuarios y sus dispositivos. La función “Home-to-Car” y la colaboración con Hyundai Motor Group, por ejemplo, son ejemplos de cómo Samsung está innovando en la conectividad entre el hogar y el automóvil.

Samsung no solo avanza en tecnología, sino también en sostenibilidad y seguridad. Inhee Chung, vicepresidenta del Centro de Sostenibilidad Corporativa, resaltó la incorporación de materiales reciclados en los productos de Samsung y la utilización de IA para optimizar el uso energético. Además, Shin Baik del Mobile Experience Security Team, destacó las soluciones de seguridad como Samsung Knox Matrix y Knox Vault, garantizando la seguridad y privacidad en la era hiperconectada.



Con estos anuncios, Samsung refuerza su posición como líder en innovación tecnológica, destacando su compromiso con la sostenibilidad, la accesibilidad y la integración inteligente de la IA en el día a día de los usuarios.

Más noticias

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO