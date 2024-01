CES 2024: las potentes innovaciones tecnológicas con IA que Lenovo presentó en la feria

La Feria de Electrónica de Consumo (CES), un evento crucial en el calendario tecnológico, se está llevando a cabo actualmente. Desde el martes 9 de enero hasta el viernes 12 de enero, el CES es el punto de encuentro para las empresas más influyentes del sector, así como para startups innovadoras, para mostrar sus más recientes avances y proyectos.



Este año, la inteligencia artificial (IA) se perfila como el tema estrella, reflejando la tendencia creciente en la industria. Más de 4.000 expositores y cientos de expertos en paneles especializados se dan cita en este evento anual.

Antes de abrir sus puertas al público, grandes nombres como LG, Samsung y Sony ya han empezado a revelar sus novedades a la prensa este lunes. La CES es conocida por ser el escenario donde se presentan los últimos modelos de televisores, y este año no es la excepción. Según The Verge, se espera que la IA juegue un papel fundamental en la mejora de la imagen y el sonido de estos dispositivos.



Esta tendencia no sorprende, dada la creciente popularidad de la IA generativa, destacada el año pasado por productos como ChatGPT y herramientas de Google.



En una desviación notable, el sector automotriz no tendrá el mismo protagonismo de ediciones anteriores. Grandes fabricantes como Ford, General Motors y Stellantis no estarán presentes debido a retrasos en sus calendarios provocados por la huelga del sindicato United Auto Workers en 2023. Sin embargo, marcas como Honda, Mercedes-Benz, Hyundai y BMW sí participarán en el evento.



La CES también se consolida como un escaparate para la tecnología aplicada a la salud y el bienestar, desde audífonos hasta dispositivos inteligentes de telesalud para el hogar y aparatos para mejorar la calidad del sueño. Este año, la belleza también cobra protagonismo, con L'Oréal inaugurando el evento con su discurso de apertura el martes.



Estas son las novedades de Lenovo: la IA como protagonista en sus dispositivos y para la creación

En el CES 2024, Lenovo ha desplegado un espectáculo tecnológico presentando más de 40 nuevos dispositivos y soluciones, todos impregnados con inteligencia artificial. Este despliegue marca un paso adelante en su visión de 'IA para Todos', ofreciendo innovaciones en sus submarcas Yoga™, ThinkBook™, ThinkPad™, ThinkCentre™ y Legion™. Los productos, que varían desde computadoras personales hasta accesorios, prometen revolucionar la experiencia tanto para consumidores como para empresas.



El foco de Lenovo en esta feria ha sido la integración de la IA en la computación personal, personalizando la experiencia de usuario de maneras nunca antes vistas. Entre los productos más destacados se encuentran dos conceptos de prueba, una tableta, una aplicación de software y características avanzadas de inteligencia artificial de Motorola, completando así un robusto portafolio de soluciones tecnológicas.

Así pues, Lenovo ha presentado su última colección de dispositivos para consumidores, destacándose una selección de portátiles Yoga con IA, diseñados para realzar el proceso creativo. También se incluyen una tableta orientada al juego y aprendizaje, portátiles IdeaPad™ adaptados para el usuario cotidiano y una gama de periféricos para el mundo moderno.



La nueva línea de portátiles Lenovo Yoga con Windows 11, encabezada por el Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) y el Lenovo Yoga 9i 2-en-1 (14”, 9), viene equipada con el novedoso Lenovo Yoga Creator Zone. Este software permite a creadores y artistas aprovechar el poder de la IA generativa de manera sencilla y segura. Los usuarios pueden generar imágenes a partir de descripciones basadas en texto o bocetos, sin necesidad de comandos complejos o configuraciones.



Además, Lenovo ha añadido cuatro portátiles adicionales a la familia Yoga, cada uno diseñado con un enfoque específico, desde portabilidad hasta creación de contenido, ofreciendo así una diversidad que atiende a diferentes necesidades de los usuarios.



Nuevos portátiles creados para las empresas

Lenovo también ha ampliado su oferta para el mercado de pequeñas y medianas empresas (PYME) con la introducción de nuevos productos ThinkBook, desktops ThinkCentre y accesorios. Estos dispositivos incorporan características innovadoras, diseños inteligentes y mejoras significativas en las PC con inteligencia artificial.



Entre las novedades se encuentra la ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, una solución híbrida que combina un sistema base de laptop con una tableta, operando de manera independiente o conjunta y facilitando la transición entre los sistemas Windows y Android™. La ThinkBook 13x Gen 4, por su parte, se destaca por su increíble durabilidad y vida útil de la batería, mientras que la ThinkBook 14 i Gen 6+5 ofrece una pantalla impresionante de hasta 14.5 pulgadas con resolución 3K.



En el ámbito empresarial y de consumo, Lenovo ha presentado nuevas laptops ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-en-1 e IdeaPad Pro 5i. Estas laptops, potenciadas por los últimos procesadores Intel Core Ultra y Windows 11, están diseñadas para ofrecer una eficiencia de energía óptima, un rendimiento excepcional y experiencias inmersivas.



Las novedades de Lenovo para sus empresas. Foto: Cortesía.

El ecosistema de juegos Lenovo Legion

El nuevo ecosistema de juegos de Lenovo Legion, presentado en el CES 2024, incluye PCs, periféricos, software y servicios basados en Microsoft Windows 11. Esta gama ofrece potencia, control térmico, gráficos avanzados y ventajas impulsadas por IA, brindando a los jugadores la libertad de construir su sistema de juegos definitivo.



Asistencia al cliente con IA

Motorola ha introducido nuevas funciones de IA en MotoTalk, una plataforma de productividad empresarial que permite a los equipos de campo optimizar sus actividades diarias con herramientas como el 'Reconocimiento de Imágenes' y la 'Planificación de Rutas'.



Finalmente, Lenovo ha colaborado en soluciones de accesibilidad innovadoras presentadas por la Fundación Scott-Morgan en el CES. Estas tecnologías están diseñadas para empoderar a personas con discapacidades graves e incluyen un avatar de IA hiperrealista, un modelo de lenguaje grande personal en el dispositivo para texto predictivo y hardware de seguimiento ocular, entre otros.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO