CES 2024: las novedades de la feria tecnológica

El Consumer Electronic Show (CES) es la principal cita de la tecnología todos los años, desde la década de los 60. En los pasillos de esta megaferia debutaron dispositivos como el VHS, el Betamax, los televisores planos, las cámaras digitales y decenas de modelos de teléfonos inteligentes.



Empresas como Samsung, Sony, LG, Panasonic, Canon, HiSense, AMD, Intel, Nissan, BMW, Lenovo, DJI, Sonos, Google son algunas de las principales marcas y firmas, de mas de 3.500, que estarán presentes como expositoras y atenderán a los más de 130.000 visitantes que recorrerán este año, del 9 a 12 de enero, sus tres megapabellones que muestran lo más avanzado de sus tecnologías venideras para los próximos meses.



No obstante, la protagonista, sin duda, durante este CES 2024 será la inteligencia artificial: una tecnología que estará presente prácticamente en todos los estands y demos de productos de televisores, electrodomésticos, drones, robots, carros, cámaras y todo gadget presente en la feria.

Algunas de las novedades

Otro foco estructural del CES 2024 serán las soluciones de realidad mixta, que combinan, a través de gafas especiales, contenidos de realidad aumentada y virtual sobre la realidad del entorno de las personas para beneficiar segmentos como la salud, la educación, la productividad y el entretenimiento.



Se espera una gran propuesta de robots para una amplia variedad de tareas y funciones en casa, el estudio y las oficinas. Por ejemplo el Jackery Solar Mars Bot, que será capaz de almacenar energía solar para mantener activo el hogar de manera limpia.



LG y Samsung presentarán, entre otras novedades, robots de asistencia en el hogar, capaces de ayudar con las tareas cotidianas de entretenimiento y bienestar, incluso para personas con limitaciones físicas, quienes pueden retomar su movilidad y actividad gracias a estos dispositivos.



En materia de televisores, además de la interacción con inteligencia artificial, se esperan modelos por encima de las 110 pulgadas y uno muy interesante inalámbrico, capaz de cargarse y recibir contenidos, como el Displace Flex de 55 pulgadas, que se podrá pegar a ventanas y paredes sin necesidad de ningún cable.



También novedades en carros

Durante el CES prácticamente todas las marcas de autos están presentes enseñando las principales novedades tecnológicas que incluirán en sus modelos durante los años venideros.



En esa edición 2024 se espera que marcas como Honda, Hyundai, KIA y Mercedes revelen sus avances en carros eléctricos y con conectividad e interacción asistida con inteligencia artificial.



Honda estaría mostrando un nuevo modelo eléctrico deportivo, mientras que Merecedes-Benz estrenará una plataforma multimedia MBUX para una mayor personalización del carro con inteligencia artificial.



Tesla pondrá a disposición de los visitantes sus modelos autónomos para movilizarse dentro de la feria, y se espera que BMW muestre otra vez sus carros que cambian de color con tecnologías microled en la pintura, una de las novedades más esperadas.



Algunos anuncios adelantados del CES 2024

PureWash E930. Es un inodoro Kohler, valorado en 2.149 dólares. El producto se puede manejar por comandos de voz, e incluye inteligencia artificial para ajustar la temperatura y las presiones de agua para descargar y asear al usuario.



Funda con teclado para iPhone. Por alguna extraña razón, este dispositivo busca traer de nuevo el teclado físico a los teléfonos de Apple. Cuesta U$ 159 y es una funda que, además, carga el teléfono.



Aplicador de maquillaje ‘inteligente’. Se trata de un dispositivo codesarrollado con L’Oreal que busca ayudar a personas con limitaciones o restricciones de movilidad, motricidad fina, a que se puedan aplicar maquillaje sin ayuda de otras personas, con inteligencia artificial.



L’Oréal Brow Magic. Con este aparato las personas pueden conseguir en casa un look de cejas personalizado basado en sus rasgos faciales y cejas naturales. Con ayuda de un software de diseño e inteligencia artificial, el dispositivo desarrollado en colaboración con Prinker, pionera en tatuajes impresos no permanentes, las personas pueden ‘aplicarse’ las cejas precisas a su rostro.



VTA+, la cuota colombiana en el CES 2024. Esta empresa especializada en aparatos para hogar inteligente (bombillos, enchufes, chapas, etc., con wifi controlados por app), con cámaras, sensores y demás, anunciará una nueva gama de estos dispositivos desde los $ 29.000 y con servicio en la nube desde $ 10.000. “Queremos democratizar el hogar inteligente”, dicen.