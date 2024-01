CES 2024: Maquillaje sin manos, teclado de iPhone y otras curiosidades tecnológicas

A pocos días de que inicie la feria de tecnología Consumer Electronics Show (CES) 2024, las expectativas sobre las novedades que se presentarán aumentan, sobre todo tras conocer el cronograma y los grandes expositores.



El evento se realizará en Las Vegas, Estados Unidos, los próximos 9, 10, 11 y 12 de enero. Acá le contamos cuáles son algunas de las curiosidades que se presentarán la próxima semana.

Artículos para el celular, para la belleza, sobre inteligencia artificial y hasta para la hora de ir al baño, han causado curiosidad.



"CES presenta empresas que incluyen fabricantes, desarrolladores y proveedores de hardware, contenido, sistemas de entrega de tecnología y más de tecnología de consumo", señalan en su página web, en la que se podrá encontrar la programación y detalle de los expositores destacados.

Un inodoro inteligente

Este año CES traerá consigo el nuevo PureWash E930, diseñado por Alfred Richardson, director de marketing y comercialización de canales de Kohler.



Este inodoro está valorado por 2.149 dólares. El producto tendrá la oportunidad de ser manejado por comandos de voz, lo que lo convierte en un diseño único y desarrollado al contener Inteligencia Artificial.

La feria se llevará a cabo en Las Vegas, Estados Unidos, a partir del 9 al 12 de enero.

Funda con teclado para iPhone

Presentado por MrMobile, llega Clicks, un teclado para iPhone.



"Clicks toma las cosas que más te gustan del iPhone y las mejora aún más: más pantalla, nuevas formas de crear y atajos que te hacen sentir como si tuvieras superpoderes", dice Michael Fisher de MrMobile



Este producto pretende utilizar el mayor espacio de la pantalla llevando el teclado fuera, el cual también permite escribir con mayor precisión.

Aplicador de maquillaje

"Para L'Oréal, el futuro de la belleza es inclusivo. Y este futuro será más accesible gracias a la tecnología", dijo Nicolas Hieronimus, CEO de L'Oréal Groupe, que tiene uno de los discursos principales de la feria.



La empresa tiene prototipos tecnológicos enfocados al maquillaje, uno de los que más ha llamado la atención en HAPTA, un aplicador portátil y preciso que pretende ayudar a quienes tienen una motricidad fina limitada en sus manos.



El dispositivo inteligente es capaz de nivelar utensilios, abrir envases y aplicarlos.



Tatuaje de cejas en casa

L'Oréal también ha mostrado su nueva técnica para un look de cejas perfecto a través de un dispositivo llamado Brow Magic.



"Con L'Oréal Brow Magic, las personas pueden conseguir en casa un look de cejas personalizado basado en sus rasgos faciales y cejas naturales", expresó la empresa, que desarrollo un dispositivo en colaboración con Prinker, pionera en tatuajes impresos no permanentes.



