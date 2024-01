CES 2024: cómo funciona el ‘Vegas Loop’, la alternativa de transporte de Elon Musk

El proyecto The Loop de The Boring Company, concebido por Elon Musk con la finalidad de mitigar la congestión vehicular mediante una red de túneles subterráneos exclusivos para autos Tesla, todavía se encuentra lejos de cumplir su objetivo. No obstante, en la ciudad de Las Vegas, este proyecto ha capturado la atención de los turistas que desean visitar la estación y probar el servicio.



Durante nuestra asistencia a CES, la convención anual de tecnología que tiene lugar en Nevada, nos dirigimos al paradero de The Loop ubicado en el Centro de Convenciones de Las Vegas (LVCC) para experimentar su funcionamiento y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo en nuestros desplazamientos.



El Centro de Convenciones de Las Vegas sirve de escenario para esta inmensa feria, que reúne a expositores tecnológicos de todos los rincones del planeta. Dada su vasta extensión, la prensa acreditada suele recurrir en algún momento al servicio de The Loop para moverse ágilmente entre los distintos pabellones del LVCC.



Este servicio comenzó a operar en abril de 2021 y, según los datos proporcionados por el sitio web oficial de The Boring Company, hasta la fecha, el LVCC Loop ha transportado a más de 1,5 millones de pasajeros, manteniendo un promedio de 4.500 pasajeros por hora y superando los 32.000 pasajeros diarios.



El LVCC Loop consta de una extensión de 1,7 millas de túneles y su construcción se completó en aproximadamente un año. Dentro del Centro de Convenciones de Las Vegas, esta infraestructura conecta el West Hall con las áreas Norte, Central y Sur, logrando reducir drásticamente el tiempo de viaje, que pasa de 45 minutos a apenas dos minutos.

