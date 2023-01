Este domingo se terminó en Las Vegas la primera gran conferencia de tecnología del año, el Consumer Electronics Show (CES) del 2023. Las apuestas de las empresas estuvieron en torno a la sostenibilidad, la generación de energía, la escasez de alimentos, crear sistemas agrícolas más alternativos, impulsar ciudades inteligentes, respaldar el acceso a agua limpia y más.



Este año la feria fue 70 por ciento más grande que la del año pasado, contó con más de 3.200 empresas expositoras, incluidas 1.000 nuevas, que presentan las últimas tecnologías.



(Lea también: Las mejores 'apps' de citas para encontrar el amor en 2023)

De esta manera se incluyeron innovaciones en transporte y movilidad, tecnologías de accesibilidad, vehículos eléctricos, salud digital, sustentabilidad, Web3, metaverso y más. Las marcas también renovaron su portafolio e incluyeron actualizaciones para su uso.



Por ejemplo, Lenovo anunció un nuevo modelo de la serie ThinkBook Plus que incluye una pantalla giratoria dual con un panel OLED en un lado y una colorida pantalla de tinta electrónica en el otro.



La firma además renovó su gama prémium con pantallas OLED, procesadores más robustos y un especial apoyo en accesorios como Thinkvision, así como accesorios cámaras web, teclados y mouses recargables inalámbricos. Y para cerrar, la marca reveló su anticipado teléfono inteligente en asocio con Motorola, el ThinkPhone, diseñado para el mercado empresarial.



Un segmento menos tradicional que vio la inclusión de la inteligencia artificial fue el de la navegación, ya no solo se esperan prototipos de autos voladores o datos del cuidado de los conductores, sino que ahora estas mismas tecnologías llegan a los yates o a los buques de carga para hacerlos más eficientes.



La idea es que las embarcaciones de múltiples usos puedan mejorar en el agua, cuando hay viento, corrientes, algunas olas, que el equipo se estacione presionando un botón, que ingrese a un puerto o encontrar espacio para atracar sin la intervención humana o que se pueda situar el bote de manera ideal para tomar el sol, o que encuentre el mejor punto para ver el atardecer a tiempo.



Incluso, al recopilar datos de navegación en software se pueden tener datos del puerto de destino y hacer la entrega de alimentos o productos más rápida.



En el caso de la renovación de las pantallas de Samsung, las novedades van desde la posibilidad de ampliar el poder de su televisor proyector The Freestyle a poder juntar dos equipos y tener una pantalla más amplia.



(Lea también: Así es el centro de innovación del CES)



También anunció el alcance de resolución 8K con The Premiere, proyector que usando lentes especiales y procesamiento de video puede crear una imagen de hasta 150 pulgadas en diagonal. Adicionalmente, tiene parlantes incorporados y Dolby Atmos junto con las funciones de Smart TV de Samsung, con Netflix, Disney+, etc.



La línea Micro Led ofrece nuevos modelos que van de las 50 a las 140 pulgadas para ampliar así las opciones completamente personalizables. En el caso de la línea OLED, estará en 55 y 65 pulgadas.



La empresa, además del foco y cuidado que está buscando impulsar en sostenibilidad, tiene una iniciativa con Patagonia, empresa de ropa, y han desarrollado una nueva tecnología de lavado llamada Less Microfiber Cycle que está en las lavadoras y busca la liberación de microplásticos en un 54 por ciento para evitar que se escapen al océano, lagos y ríos. Hacia el futuro la intención es que todos los equipos, sin importar la marca, tengan el desarrollo.



En otros desarrollos, la apuesta es tener computadores y smartphones que además de doblarse puedan extenderse a través de otra parte de la pantalla, llamada Flex Hybrid.

En desarrollos para la salud, se destacó el sensor de inodoro que puede leer su orina, esa es la idea del U-Scan de Withings; se conecta a la taza del inodoro y analiza la orina cada día que lo usa y lleva la posibilidad de cuidado a otro nivel al facilitar este tipo de exámenes, pues tiene distintos marcadores de análisis.



Así obtiene datos de nutrición, información metabólica, niveles de cetonas y vitamina C, y el pH de la orina. Se espera que esté disponible para la venta en la primera mitad de 2023, y se planea expandir la tecnología en Estados Unidos luego de la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos.



(Lea también: Samsung quiere dar inclusión, sostenibilidad y portafolio para todos)



En el caso de los videojuegos, Sony reveló que con el renovado visor de VR2 para el PlayStation tendrá disponibles al menos treinta juegos cuando el visor salga a la venta este año.



Además, la marca presentó un vehículo eléctrico llamado Afeela que desarrolló en asocio con Honda, se empezará a vender en 2025 y estará disponible en América del Norte en la primavera de 2026. Tiene un media bar que puede usarse para comunicarse con datos acerca de carga o dirección del carro o, estados de ánimo o actualización sobre la canción o película que se ve en el interior.



LG apostó por un televisor sin cables a la vista, pero que necesita de una caja externa; esto ya se había visto en Samsung con su One Connect inalámbrico. Es en la caja en donde van los puertos de ethernet, coaxial, audio analógico de 3,5 mm, audio digital, USB y HDMI para garantizar la conectividad del TV.



En el caso de la apuesta de Colombia, VTA Casa Inteligente, la única empresa colombiana especializada en domótica y IoT (internet de las cosas) presente en el CES 2023, anunció el lanzamiento de las cerraduras electrónicas WiFi Smart Lock, línea compuesta por cinco referencias, para el hogar y otras edificaciones.



La idea es que con los distintos modos de acceso se pueda garantizar la apertura, ya sea biométrica– a través de huella–, con clave –para poder digitarla en el momento de ingresar–, con tarjeta –usada para control de acceso en el hogar, hoteles o empresas–; también se puede con llave, para quienes aún desean lo tradicional, o con un código creado por medio de la aplicación VTA+, que podría resultar muy útil para los Airbnb, ya que solo se debe enviar al huésped un mensaje con el código de acceso.



REDACCIÓN TECNOLOGÍA

tecnósfera@eltiempo.com