La empresa Samsung Electronics está en medio de varias presentaciones sobre sus más recientes modelos de Smart TVs y protectores antes del inicio al CES 2023.



Los nuevos productos ofrecen un enfoque en la conectividad perfeccionada y las experiencias personalizadas del consumidor con ideas innovadoras llenas de tecnología.



Un proyector inteligente es la nueva apuesta de televisores de la empresa coreana. Foto: samsung

“En 2023, estamos ampliando los límites de la innovación para ofrecer a los consumidores algo más que una calidad de imagen superior, sino una experiencia holística de dispositivos premium adaptada a lo que necesitan y quieren de su hogar conectado”, dijo Cheolgi Kim, vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics.



Con estos anuncios también llegó el nuevo The Premiere 8K una nueva versión de su proyector láser de corto alcance, con modificaciones que hacen de este un dispositivo más potente



The Premiere 8K, que brinda a los usuarios la misma pantalla ultra grande con una resolución aún mayor y admite un tamaño de pantalla máximo de 150” para una pantalla enorme con una resolución de última calidad.



El Freestyle 2023 está orientado para funcionar en escenarios como el Metaverso junto a las aplicacioens que actualmente funcionan allí para ampliar este nuevo mundo digital.



Tiene una resolución máxima de 1080p, y tendrá un precio aproximado de 800 dólares. Además, no funcionará como un reemplazo de TV 4K, pero podría convertirse en una nueva forma de protectar contenido en altísima definición y de manera portatil.