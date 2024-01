Sam Altman abre la puerta a pagar por los contenidos de medios que use ChatGPT

Durante una reciente intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, Sam Altman, cofundador de OpenAI, expresó su disposición a compensar financieramente a medios de comunicación por el uso de su contenido en Chat GPT.



Esta postura responde a críticas previas, particularmente del New York Times, acerca de la utilización de su material sin compensación. Altman destacó la intención de OpenAI de integrar contenido de fuentes renombradas, como el New York Times y el Wall Street Journal, para proporcionar actualizaciones en tiempo real, enfatizando que dicha información se ofrecería solo a petición del usuario y no se utilizaría para entrenar al algoritmo de la plataforma.



La iniciativa de OpenAI de remunerar a medios como el New York Times, con quien mantenían negociaciones avanzadas, se vio ensombrecida por una inesperada demanda por violación de derechos de autor.



Desde julio de 2023, ChatGPT habilitó el acceso a su aplicación para dispositivos Android. Foto: iStock

Altman describió la situación como sorprendente y atípica, especialmente considerando las conversaciones en curso y la disposición de la empresa a efectuar pagos significativos.



Aunque inicialmente OpenAI consideró valioso el contenido del New York Times para el desarrollo de Chat GPT, Altman ahora señala que el enfoque ha cambiado, argumentando que OpenAI no depende de esos datos para su evolución. Proyectando hacia el futuro, Altman esbozó una estrategia de colaboración con los medios, centrada en dirigir el tráfico hacia sus plataformas cuando los usuarios busquen información específica, como los eventos recientes en Davos.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por AFP, y contó con la revisión de la periodista y un editor.