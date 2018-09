CEO de la china JD.com pasó 16 horas detenido en EE. UU.

El fundador multimillonario del gigante de comercio electrónico en China JD.com Inc. regresó a su país después de haber sido detenido el fin de semana por una presunta conducta sexual inapropiada en Minnesota, EE. UU. La policía local investiga las acusaciones contra el director ejecutivo de una de las corporaciones de Internet más grandes del país asiático.

Liu Qiangdong, conocido por su nombre en inglés como Richard, estudia su doctorado en la Universidad de Minnesota. La Universidad confirmó que el directivo chino estuvo en Minneapolis por asuntos relacionados con sus estudios.



Liu fue detenido el viernes a las 11:32 p.m. por una acusación de "conducta sexual criminal" y unas 16 horas después, fue liberado de acuerdo con los registros de arresto.



John Elder, vocero del Departamento de Policía de Minneapolis no detalló las razones de la detención, pero aseguró que las autoridades decidieron no mantener a Liu bajo custodia y no han impuesto restricciones de viaje mientras llevan a cabo una investigación.



JD.com es la mayor empresa de comercio electrónico de China después de Alibaba. Se trata de una empresa respaldada por inversores fuertes, entre ellos el gigante tecnológico chino Tencent y empresas estadounidenses como Walmart y Google. Liu, de 45 años, ha liderado el negocio, valorado en 45 mil millones, desde su fundación y controla la compañía a través de derechos especiales de voto.



Durante el regreso del directivo a su país, la compañía afirmó a través de su cuenta oficial de Weibo, el twitter chino, que la policía de EE. UU. "no encontró ninguna conducta indebida en su investigación contra Liu". La empresa no ahondó sobre cómo esa afirmación se relaciona con la declaración de la policía sobre una investigación en curso.



Según el abogado de Liu, Joseph Friedberg, las autoridades no habrían interrogado a a Liu ni le habrían dicho por qué estaba bajo arresto. Aunque la policía de EE. UU. puede detener a un sospechoso por hasta 48 horas sin cargos durante un fin de semana, Elder, el vocero de la policía, dijo que era una práctica "absolutamente" estándar decir a las personas de qué se los acusaba cuando los arrestaban.



"Me parece absurdo", dijo al respecto. "Sin embargo, si hay una preocupación sobre la forma en que se comportaron nuestros oficiales, sin duda alentaríamos a presentar una queja al respecto".



"Estoy muy seguro de que no habrá cargos criminales", dijo Friedberg. "Se dieron cuenta de que todo esto era ridículo y lo dejaron en libertad. No pidieron su pasaporte, no pidieron ninguna fianza ". Sin embargo, la policía dijo que la falta de libertad bajo fianza o las restricciones de viaje no influían en la gravedad potencial del cargo.



Liu se convirtió en uno de los multimillonarios más famosos de fabricación propia de China al convertir una cadena de tiendas de artículos electrónicos en una potencia en línea que vende todo tipo de productos. Es el socio de Walmart en el país asiático.



En los últimos meses, JD ha comenzado a impulsar el negocio de las tiendas físicas y el multimillonario ha manifestado abiertamente su objetivo de expandirse internacionalmente, aunque sus incursiones en el extranjero hasta ahora se han limitado principalmente a Tailandia, Indonesia y Vietnam.



BLOOMBERG.