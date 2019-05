'Estamos preparados', el mensaje del fundador de Huawei

Mientras el lío entre Estados Unidos y la compañía china Huawei ha generado una preocupación entre los usuarios de sus teléfonos en todo el mundo, el fundador y director ejecutivo del gigante tecnológico chino, Ren Zhengfei, señaló que la decisión de Washington de incluir a Huawei en una lista de compañías a las que se impide el acceso a la tecnología y el mercado estadounidense "no significa demasiado".

La decisión de Google de cortar negocios con la firma asiática (luego de que Trump incluyera a la compañía en una lista negra) significa que los teléfonos no van a recibir de nuevo las actualizaciones del sistema operativo Android. Pero el directivo dijo que las restricciones estadounidenses no van a afectar a sus productos o el despliegue de la tecnología 5G, en la que la empresa china dice aventajar en "dos o tres años" a sus competidores.



Luego de que se conociera la medida por parte del gigante de las búsquedas, este lunes Huawei logró una licencia temporal de tres meses para continuar ciertas operaciones en el territorio norteamericano, lo que pondría en freno el veto desde Google temporalmente.

Zhengfei dijo, sin embargo, que esa licencia no es tan significativa pues la compañía está bien preparada y ha mantenido intactas sus tecnologías principales, según señaló el diario chino The Global Times.

En un momento tan crítico, estoy agradecido a las compañías estadounidenses, ya que han contribuido mucho al desarrollo de Huawei y han demostrado su conciencia en la materia FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el reporte, Ren afirmó que la empresa puede seguir suministrando productos y servicios, y las sanciones de EE. UU. no perjudicarán el negocio.



El fundador de la empresa reconoció que el choque con EE. UU. era "inevitable", debido al interés de la compañía asiática en posicionarse como uno de los líderes mundiales de la tecnología 5G, en lo que parece una lucha por la supremacía tecnológica que se suma a las fricciones comerciales ya existentes entre las dos potencias. También dijo que su compañía "no excluirá" a los suministros procedentes de Estados Unidos y que Huawei está "muy agradecida a las empresas estadounidenses", entre ellas la tecnológica IBM.



"En un momento tan crítico, estoy agradecido a las compañías estadounidenses, ya que han contribuido mucho al desarrollo de Huawei y han demostrado su conciencia en la materia", dijo Ren en una entrevista grupal en la sede de la empresa en Shenzhen, en la provincia de Guangdong, en el sur de China.

El directivo también mencionó que la compañía puede puede hacer chips tan buenos como los que hacen las empresas estadounidenses, aunque eso "no significa que no vayan a comprar los suyos", aseguró el ejecutivo, para añadir que "no se debe vincular los productos de Huawei con la política". El gobierno de Estados Unidos incluyó a la firma asiática en una lista negra que le impide comprar componentes estadounidenses sin una previa autorización de Washington.

En 'periodo de paz', la mitad de nuestros chips provienen de compañías estadounidenses y la otra mitad de Huawei. No podemos estar aislados del resto del mundo FACEBOOK

TWITTER

"Deberíamos crecer juntos, pero en caso de haber una escasez de suministro ya tenemos una 'copia de seguridad'. En 'periodo de paz', la mitad de nuestros chips provienen de compañías estadounidenses y la otra mitad de Huawei. No podemos estar aislados del resto del mundo", indicó Ren.



Preguntado por cuánto tiempo durará la crisis en torno a Huawei, el ejecutivo señaló que la cuestión debería plantearse directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.



Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Lu Kang, el veto "al final no servirá al interés de nadie". De seguido, instó a EE. UU. a seguir los principios de "igualdad, respeto y beneficio mutuo" para buscar el "equilibrio" en los mercados.



Como consecuencia de la restricción, Alphabet, la empresa matriz de Google, ha retirado las licencias a los productos de Huawei, que no incorporarán la plataforma de descarga de aplicaciones Google Play, lo que significa de facto la imposibilidad de que desde futuros teléfonos se pueda acceder a todas las 'apps' diseñadas para el sistema operativo Android (que usa Huawei en sus teléfonos) que no estén en código abierto.



En respuesta, la tecnológica china prometió este lunes que continuará facilitando actualizaciones y servicios posventa a todos sus equipos, tanto "a los que ya se han vendido como a los que están aún almacenados", y que seguirá construyendo un "ecosistema de software seguro y sostenible" para todos sus usuarios.

Hasta donde yo sé, las empresas estadounidenses han estado haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno de Estados Unidos de que les permita cooperar con Huawei FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, Ren agradeció a Google el hecho de "ofrecer soluciones potenciales" para afrontar la crisis, y destacó también el "apoyo" de un "gran número" de empresas estadounidenses que estarían presionando para conseguir rebajar las restricciones de Trump. "Hasta donde yo sé, las empresas estadounidenses han estado haciendo esfuerzos para persuadir al gobierno de Estados Unidos de que les permita cooperar con Huawei", agregó.



Sin embargo, medios locales como el hongkonés South China Morning Post avisan hoy que la restricción "podría destruir" el mercado externo de Huawei, habituado a usar Android y las aplicaciones que provee Google, "dejando el paso libre a empresas como Samsung" y otras tecnológicas chinas como Oppo y Xiaomi.



"Los teléfonos de Huawei no van a ser muy útiles sin las aplicaciones de Google en ellos, al tiempo otras aplicaciones dejarán de funcionar sin los servicios de Google", comenta a ese periódico el investigador Bryan Ma, de la firma IDC Asia-Pacific. Pese a que el veto de Alphabet es el más inmediatamente perceptible para el usuario y el que ha causado más revuelo mediático, seis fabricantes de componentes electrónicos estadounidenses y uno alemán también han anunciado que rompen relaciones comerciales con Huawei.



TECNÓSFERA*

*Con información de agencias.