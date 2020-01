Inteligencia artificial: Un cambio más profundo que el fuego

En una entrevista en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el director ejecutivo de Alphabet, Sundar Pichai, dijo que “la Inteligencia Artificial es una de las cosas más profundas en las que estamos trabajando como humanidad. Es más profundo que el fuego o la electricidad".

La Inteligencia artificial es el campo de la ciencia que se centra en la creación de programas y mecanismos que se comportan de forma inteligente. Es decir, la AI crea programas y maquinas capaces de pensar y comportarse como los seres humanos.



Estas pueden ir desde robots que fabrican autos, hacen compañía y realizan las labores el hogar, hasta una voz que lo saluda, le informa el clima, la hora o las noticias y está pendiente de su ubicación y de la comida que tiene en el refrigerador.



Sin embargo, la AI ha sido altamente cuestionada por los problemas de seguridad que representa. Para dar un ejemplo, en 2019 salieron varios casos de deepfake — montajes realizados por medio de algoritmos que permiten alterar videos y fotos de una persona y manipular la información de estas — que pusieron en riesgo la reputación de políticos, actores e influencers con representaciones falsa que en algunos pasos llegaban a videos sexuales.

Según Pichai, "La IA no es diferente del clima, no se puede obtener seguridad al tener un país o un grupo de países trabajando en él. Necesitas un marco global".



Europa y Estados Unidos ya comenzaron a construir ese marco global regulando la fabricación y uso de tecnología y se espera que se lleguen a acuerdos internacionales similares al acuerdo climático de Paris — Convenio que establece medidas para la reducción de CO2 — que permitan mejorar la seguridad tecnológica.



Además, Alphabet ha desarrollado un conjunto de principios de Inteligencia artificial que prohíben trabajar con armas. Sin embargo, no descarta vender a los militares. De igual forma se ha comprometido a no renovar su contrato del Proyecto Maven, que implica el uso de inteligencia artificial para analizar imágenes de drones.



Sundar Pichai dijo que la compañía se estaba enfocando en hacer más con menos datos, es decir respetar más la privacidad de las personas sin dejar de lado sus proyectos de innovación tecnológica.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET